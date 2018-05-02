可怕「蟻災」將再起 國姓公所廣發上萬份餌劑備戰

2018-05-02 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣近幾年「蟻害」頻傳，嚴重危害國姓、集集、中寮等地農務和生活，而隨天氣漸熱，螞蟻成災問題將再起，國姓鄉公所趕在爆發期前廣發萬份餌劑，今也開課教鄉民使用防治，盼有效壓制黑螞蟻大量繁殖。

國姓鄉公所指出，縣內近年飽受「小黑蟻」疣胸琉璃蟻和「小飛蟻」褐色扁琉璃蟻困擾，尤其每年5至8月進入繁殖期，危害狀況加劇，除集集、中寮等地，國姓更是幾近全鄉淪陷，不僅占領農園更入侵住家，民眾不堪其擾。

彰師大社會昆蟲研究室研究員許伯誠說，近年蟻害應是東南亞外來種所致，更因族群型態是「多蟻后」而繁衍迅速，加上現代的鋁門窗、夾板等符合其喜愛棲息狹小空間，屋內食物水源充足，也可透過電線、水管等對外移動，而入侵住家。

然因去年「蟻災」慘況歷歷在目，國姓公所今年編列40萬元自製上萬份液狀餌劑，還找專家開課，鄉長丘埔生說，過去都是爆發後才開始放餌，但要生效得等逾2周，根本來不及根除，今年為此提早備戰，且加強宣導強化防治效果。