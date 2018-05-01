同學還在努力拚統測 他們已是國立科大準大學生

2018-05-01 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



國立員林農工學７名學生因特殊選才、公費生甄選和技優保送，已是準立國立科大學生，為校爭光，分別是柯呈祐（前排左起）、江翠宜、楊旻璇，及陳奕翔（後排左起）、賴宗瑚、洪育廷、黃上銘。記者何烱榮／攝影 分享 facebook

今年四技二專一測驗5、6日登場，班上同學都忙著後衝刺，國立員林農工有7名學生因為有實作真功夫，已成為國立科技大學的準大學生，到大學開學前還有充裕的時間做自己有興趣的事。

他們分別是：柯呈祐以技優保送及第一屆科大特殊選才，雙榜題名、江翠宜屏科大第一屆科大特殊選才、楊旻璇國立宜蘭大學特殊選才，技優保送屏科大公費生陳奕翔、賴宗瑚，及錄取屏科大首屆公費生的黃上銘、洪育廷。

「 我從小就在仙人掌的世界裡長大，國小三年級就會到田裡播種、照顧，國中時就記下一百多種仙人掌的名字和如何照顧。」國立員林農工休閒科女生江翠宜很自豪說，只要客人上門，聽過她的解說，沒人不花錢買1盆仙人掌帶回家的。

去年二月開始，江翠宜進攻臉書「台灣仙肉物流中心」社群網拍自家的仙人掌，平均每個月賣出十盆以上。江翠宜就以多年與仙人掌為伍的栽培、銷售實作經驗，雀屏中選，成為國立屏科大首屆特殊選才的唯二錄取學生。

「平均1000株才可能出現5、6株顏色特特殊的『錦斑』仙人掌，市場很受歡迎。」江翠宜生長在田尾鄉知名的專賣仙人掌的生源園藝行，她說，從小就喜歡跟在父親後面，長大懂事後就很喜歡看不同的仙人掌形狀，錦斑仙人掌產量有限，3吋盆就可賣到700元，她家店裡有一株已60年的「金虎」仙人掌，更是台灣難得一見。

因仙人掌可抗幅射，也傳說有防小人的風水功能，不少人喜歡買盆小仙人掌放在桌上電腦邊或客廳，卻苦於仙人掌存活不易。江翠宜說，幾乎都是澆太多水造成，仙人掌只要「1個月」在葉面噴噴水一次就好，不要直接澆水到盆裡，偶而要移到有半日照的地方曬曬太陽。

「我家在沿海的線西鄉，從小看慣了海，但對山林有一股莫名的崇拜。」楊旻璇的藍染功夫一級棒，她說，她家裡種稻，小學一年級就跟著父母下田拔草，對農業不排斥，但更喜歡山林。

她了國中就開始打工存錢，存款已有半桶金，但捨不得花用，她保留在有一天能到處旅遊接觸叢山峻嶺，因此報名參加大學特殊選才。

因員農重視環保與天然，她自行種植染料作物，做成一片片藍染山水畫，讓旻璇如願進入第一志願宜蘭大學森林暨自然資源學系，「老師常說綠色資源除了田地、山林更是重要，我想到台灣最美麗的宜蘭棲蘭山上學習，未來希望可以守護這片美麗。」