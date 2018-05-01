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名間鄉10號道路通車 紓解下交流道交通

2018-05-01 20:57中央社 南投縣1日電

南投縣名間鄉10號道路今天通車，第一期工程長410公尺、寬10公尺，連接名松路和彰南路，構成名間交流道西南側外環道路，可有效紓解交流道往集集、竹山車流，減少假日壅塞。

南投縣長林明溱今天深入名間鄉，連跑21處地點踏勘道路、野溪整治、排水溝改善工程，並主持名間鄉10號道路新建工程第一期通車典禮，這條連接名松路和彰南路的新建道路，將可有效紓解名間國小周邊交通壅塞問題，讓地方有更順暢、便捷的替代道路

林明溱表示，擔任立委期間便積極爭取新建名間鄉10號道路，很高興在各界努力下終於通車，假日塞車時將可成為聯外替代道路，平日也可作為居民進出的外環道路，也讓學生上下學不用走省道與車爭道，可安心走這條新建道路，增加安全性。

針對縣道139乙線道路改善計畫，縣政府工務處在名松路進行道路改善計畫簡報，國民黨籍立法委員許淑華及多名民代到場關心了解。林明溱說，經立委許淑華協助，縣府爭取到前瞻基礎建設計畫經費新台幣3200萬元，另有縣府配合款800萬元，目前正設計發包。

林明溱表示，改善計畫主要有4大部分，將進行沿線道路瀝青混凝土路面改善、易淹水路段側溝排水工程、自行車道及標誌標線劃設、景觀意象工程，改善道路長度約6.8公里，完成後提供遊客及前往松柏嶺受天宮信眾一條更安全舒適道路。

林明溱許淑華替代道路

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