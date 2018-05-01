校園禁含糖飲料 校長種2畝香草園讓學生嚐天然甜

2018-05-01 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



外埔區馬鳴國小校園栽種香草植物，摘下葉片沖泡成飲品，用天然的味道吸引味蕾。圖／馬鳴國小提供 分享 facebook

校園禁含糖飲料，但孩子愛吃甜的，該怎麼辦？有學校在校內種植香草，採摘香茅、薄荷沖泡飲品，用天然的滋味吸引味蕾；也有學校舉行科學研習，揭穿甜滋滋的飲料都是添加物調出來的。

每天早上校園周邊的早餐店大排長龍，來不及吃早餐的學生，拿著三明治、漢堡，人手一杯奶茶、紅茶走進校門；一名校長說，校園禁止販售含糖飲料，但校外有太多機會接觸到，只能盡力勸導。

有些學生愛喝有滋味的飲料，外埔區馬鳴國小在校園內栽種2畝香草園，有香茅、薄荷、迷迭香、芳香萬壽菊、蝶豆花等，學校或班級舉辦活動時，老師會採摘香草沖泡，讓學生品嚐天然的飲料。

馬鳴國小校長李勝億說，香茅有天然的甜味，薄荷、迷迭香香氣十足，蝶豆花會沖泡出藍色飲料，添加檸檬汁還會變色，讓學生接觸天然的飲品，用天然的味道吸引孩子的味蕾，可逐漸改變飲食習慣。

「檸檬汽水有沒有檸檬汁？」神岡區岸裡國小每年舉辦科學研習，把學生召集在實驗室中，老師拿出一瓶檸檬口味的汽水，要學生念出飲料成分，隨後從一罐罐添加物中，調出色澤、口味相近的飲料。