校園禁含糖飲料 綠豆湯也列黑名單？

2018-05-01 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



手搖杯飲料隨處可見，台中市禁止含糖飲料進入校園，連紅豆湯、綠豆湯也列入黑名單；台中市教育局規定，營養午餐每兩周最多只能供應1次甜湯，但也有學校全面禁止，引起家長討論。

校園禁止含糖飲料行之有年，台中市去年起，在校園推廣「多喝白開水」運動，要求學生帶水壺，校園廣設開飲機，同時禁止校內販賣含糖飲料，透過課程、衛教宣導與班親會等，減少學生攝取含糖飲料。

台中市教育局規定，除含糖飲料外，營養午餐的甜湯供應頻率，每兩周只能供應1次，要採用天然食材，例如紅豆、綠豆或地瓜等，不能添加冰塊，也不能使用粉圓、芋圓等加工食品。

神岡區岸裡國小的營養午餐，進一步把甜湯列入黑名單。校長彭道衡說，甜湯的糖分很高，只要午餐出現甜湯，當天的剩飯、剩菜特別多，甜湯對其他菜餚會有排擠效應。

霧峰國小校長陳榮錦說，禁含糖飲料已成常態，營養午餐每個月供應1次甜湯，菜單事先經過審核，如綠豆地瓜湯、紅豆湯等，都是天然食材；外埔區馬鳴國小校長李勝億說，即使供應甜湯，烹煮時也要求減少糖分，避免攝取熱量。