五一勞動節好天氣 賞花車潮塞爆合歡山

2018-05-01 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



今天是51勞動節，不少勞工朋友把握晴朗好天氣出遊，而近期正值合歡高山杜鵑盛開季節，上山賞花的遊客爆增，台14甲線從武嶺到遊客中心湧現車潮，停車場被停滿，道路兩側也有不少違停，導致車流回堵。

因合歡山和清境地區因海拔逾1500公尺，位居高山地區不僅空氣清新，氣候涼爽舒適，甚至遠眺中央山脈、濁水溪河谷等風光，每年5月更是當地高山杜鵑花季，遊客行經台14甲線公路沿線就能欣賞到玉山杜鵑，成春夏之際旅遊熱點。

而今天是51勞動節，公務員和學生正常上班和上課，不少民眾趕在周四鋒面來襲變天前，把握一日休假且好天氣的小確幸出遊，合歡山因此在上午9時過後出現車潮，有遊客為登山賞花，路側違停造成雙向會車不易，交通整個大打結。

吳姓民眾說，今天人多，又路邊違停兩側真的把路塞死，從武嶺以上到合歡山遊客中心是最塞，車子好幾度定點不動，聽說還有機車機塞在松雪樓2小時出不來，長長車陣讓公路成了大型停車場。