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五一勞動節好天氣 賞花車潮塞爆合歡山

2018-05-01 12:23聯合報 記者賴香珊╱即時報導

今天是51勞動節，不少勞工朋友把握晴朗好天氣出遊，而近期正值合歡高山杜鵑盛開季節，上山賞花的遊客爆增，台14甲線從武嶺到遊客中心湧現車潮，停車場被停滿，道路兩側也有不少違停，導致車流回堵。

合歡山和清境地區因海拔逾1500公尺，位居高山地區不僅空氣清新，氣候涼爽舒適，甚至遠眺中央山脈、濁水溪河谷等風光，每年5月更是當地高山杜鵑花季，遊客行經台14甲線公路沿線就能欣賞到玉山杜鵑，成春夏之際旅遊熱點。

而今天是51勞動節，公務員和學生正常上班和上課，不少民眾趕在周四鋒面來襲變天前，把握一日休假且好天氣的小確幸出遊，合歡山因此在上午9時過後出現車潮，有遊客為登山賞花，路側違停造成雙向會車不易，交通整個大打結。

吳姓民眾說，今天人多，又路邊違停兩側真的把路塞死，從武嶺以上到合歡山遊客中心是最塞，車子好幾度定點不動，聽說還有機車機塞在松雪樓2小時出不來，長長車陣讓公路成了大型停車場。

仁愛警分局則表示，今天因五一休假，台14甲現一早就湧現車潮，尤其是合歡山遊客中心前停車場和松雪樓前路段遊客眾多，已加派翠峰派出所員警加強交通疏導，也請民眾配合警方指揮和疏導，道路紅線則勿任意停車，否則依法取締告發。

南投縣合歡山高山杜鵑近期陸續綻放，台14甲縣今因此湧現上山賞花車潮。記者江良誠／...
南投縣合歡山高山杜鵑近期陸續綻放，台14甲縣今因此湧現上山賞花車潮。記者江良誠／攝影
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南投縣合歡山高山杜鵑近期陸續綻放，台14甲線今因此湧現上山賞花車潮，警方忙疏導。...
南投縣合歡山高山杜鵑近期陸續綻放，台14甲線今因此湧現上山賞花車潮，警方忙疏導。圖／仁愛警分局提供
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合歡高山杜鵑正盛開，不少民眾趁勞動節休假前往遊賞，台14甲線湧車潮，停車場被停滿...
合歡高山杜鵑正盛開，不少民眾趁勞動節休假前往遊賞，台14甲線湧車潮，停車場被停滿。圖／仁愛警分局提供
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台14甲線今被賞合歡山杜鵑的車潮塞爆，停車場也被停滿，當地警方忙著疏導和取締。圖...
台14甲線今被賞合歡山杜鵑的車潮塞爆，停車場也被停滿，當地警方忙著疏導和取締。圖／仁愛警分局提供
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合歡山違停停車場

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