助片商拍攝電影 城市行銷南投不花大錢

2018-04-30 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張家樂 ╱即時報導



南投縣府最近協助片商在日月潭拍攝電影「殺手不笨」，行銷南投縣的風光。南投縣副縣長陳正昇說，縣府沒有編列協拍的預算，動員人力幫助片商，讓美麗的風景點曝光，對「城市行銷」也有正面的效果。

陳正昇說，拍電影的「城市行銷」，已成為縣市政府的重點工作。行銷不一定要花大錢，協拍也能收效 。南投縣觀光資源多，協拍電影是很有效的行銷模式。

由新加坡導演梁志強執導的國片「殺手不笨」，由港台星馬藝人演出，是元介、納豆飾演殺手，執行最後一個任務後逃離組織，輾轉來到台中，其中收尾戲，是在湖畔巧遇後，展開驚險刺激的冒險過程，片商看中湖光山色的場景。南投縣政府廣電科協助爭取日月潭日月行館拍攝，演員是元介、納豆和安心亞，在日月潭湖畔，有一連串的戲份。

縣長陳正昇說，協助片商製片，不一樣是直接給錢。像去年的「老師你會不會回來」，敘述九二一地震後中寮鄉爽文國中熱血教師王政忠故事，要重建九二一地震校舍傾圮的場景。