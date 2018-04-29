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孝順不能等 老人養護中心今辦奉茶感恩父母

2018-04-29 23:16聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「媽媽，請喝茶！」從台北、台中、台南各縣市趕到廣成老人養護中心的親子，在慈濟志工的安排下，攙扶或推著輪椅讓年邁的父母提前體驗浴佛儀式，也跪著奉上一杯開水給父母，不少家屬抱著失智多年的父母痛哭，泣說「爸爸（媽媽）我們對不起您…」，場面溫馨又感人。

廣成老人養護中心位在彰化縣員林百果山麓，目前安置70多名老人，年紀最大的是91歲，不少人已在安養中心住了十多年。中心主任施源芳今天說，浴佛節快到了，他得知慈濟基金會將在彰化縣幾個地點舉辦浴佛節活動，因中心的老人信仰佛道教居多，特別商請慈濟志工提前到養護中心加辦一場。

施源芳說，他邀請安置在中心的老人家屬帶領小孩一起來參加，利用假日來探視父母，也希望能過陪父母浴佛的活動，撫慰老人的心靈，雖然有些老人已有點失智，但看到佛祖像仍露出非常虔誠的表情、合什默拜。浴佛後，慈濟安排奉茶孝親儀式，不少家屬奉茶後抱著父母痛哭，讓人感動。

蕭姓婦人的媽媽是中度失智，在養護中心住了15年，她每天抽空到養護中心媽媽，從中間斷。今天她帶女兒來看阿嬤，她說「媽媽雖然無法說話，來為媽媽整理梳梳頭，說話給她聽，摸摸她，看看她，很心疼不捨，體會到媽媽的無比堅強韌性。」。

黃姓男子的媽媽是中度失智，在安養中心半年多，可以走路，但不能走太久，他也是天天來看媽媽。他代表在場家屬致詞，含淚說，媽媽已不認得人了，今天大家陪伴多年來行動不便的長輩在養護中心參加浴佛活動，無限的感恩。」志工最後以一首手語帶動唱「媽媽」感動在場所有家屬。

慈濟志工劉桂梅說，5月13日上午7時30分開始，慈濟分別在彰化市南郭國小、和美鎮和東國小、秀水鄉彰化靜思堂，及下午4時30分在員林市員林園廣場等四處，舉辦浴佛活動

劉桂梅說，5月13日是「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一有多重意義的日子，一則感恩佛、法、僧三寶啟悟眾生由迷轉悟的恩澤，二則感念父母生育之恩、師長教導之恩，三則是感恩苦難眾生，讓我們從他們的示現了解苦諦；當天藉由浴佛活動感念佛恩、父母恩、眾生恩。

慈濟今到員林百果山麓的廣成老人養護中心舉辦浴佛典禮後，家屬奉茶給父母，不少人抱著...
慈濟今到員林百果山麓的廣成老人養護中心舉辦浴佛典禮後，家屬奉茶給父母，不少人抱著父母痛哭。記者何烱榮／攝影
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慈濟今到員林百果山麓的廣成老人養護中心，為收容的老人和家屬提前舉辦浴佛典禮。記者...
慈濟今到員林百果山麓的廣成老人養護中心，為收容的老人和家屬提前舉辦浴佛典禮。記者何烱榮／攝影
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慈濟今到員林百果山麓的廣成老人養護中心舉辦浴佛典禮後，家屬帶著小孩奉茶給阿公阿嬤...
慈濟今到員林百果山麓的廣成老人養護中心舉辦浴佛典禮後，家屬帶著小孩奉茶給阿公阿嬤。記者何烱榮／攝影
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慈濟今到員林百果山麓的廣成老人養護中心舉辦酒佛典禮後，家屬奉茶給父母。記者何烱榮...
慈濟今到員林百果山麓的廣成老人養護中心舉辦酒佛典禮後，家屬奉茶給父母。記者何烱榮／攝影
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慈濟失智

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