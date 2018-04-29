葡萄今年大豐收 早春葡萄和葡萄宴搶先上市

2018-04-29 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



連續三年，彰化縣葡萄果農望天興嘆，消費者想吃葡萄，有錢都難買到好吃的葡萄，今年大豐收，品質又好，埔心鄉早春溫室葡萄搶先上市，一般的巨峰葡萄刀再等一個多月。知名的溫室葡萄農黃俊仕說，最近頂級的蜜紅葡萄在台北每公斤賣到550元。

埔心鄉是溫室葡萄主產地，鄉公所今天結合在地的餐飲、製傘、餅乾業者，和當地有名的台灣寶島歌王黃三元故居、台灣中部最悠久的羅厝天主堂，在路葡萄隧道休閒農場，舉辦「葡萄季遊埔心 葡萄樹下的饗宴」農產品行銷活動，有一百多名民眾搶先體驗全台獨有的葡萄宴，在串串葡萄的棚架下享受美食和現採的新鮮葡萄。

鄉長張乘瑜說，首場葡萄宴邀請彰化縣旅遊產業協會以及來自於全國各地的企業家，在全國最獨一無二的葡萄隧道下，一邊聽著80年代知名民歌手張弘奇演唱葡萄成熟時，一邊品嘗葡萄美酒，吃季節限定的在地優質新鮮葡萄、享用別具風味的葡萄餐，將農村體驗結合縣內觀光工廠舉辦異業聯合行銷活動。

黃俊仕說，連續三年因年初有霸王級寒害、春節和清明期間又下大雨，葡萄都嚴重歉收，今年萌芽期無寒害、開花和幼果期沒下雨，天氣很好，葡萄大豐收，看果農栽種習慣，平均應都比去年增加三至五成，因品質也好，價格更穩定。

「目前只平常日接受預約，每天午、晚餐各一場，各有50名份葡萄套餐，預約電話（04）829-8663或0939-657393。」黃俊仕說，到5月20日採收期結束前的假日，葡萄園棚下的葡萄宴已預約客滿。

「台灣平均每2顆葡萄，就有1顆來自彰化縣」彰化縣長魏明谷說，彰化縣是巨峰葡萄故鄉，有全台最老的葡萄樹；全台葡萄栽培面積約2693.64公頃，彰化縣有1346.04公頃，主產地是溪湖、大村和埔心。

目前是早春溫室葡萄上市，一般的巨峰葡萄要到六月下旬，平均每分地可採收2千到2千5百公斤，產地批發價格每公斤應在150到180元間。有人戲稱，今年彰化縣又不知道要增加多少百萬元葡萄農。