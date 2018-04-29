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葡萄今年大豐收 早春葡萄和葡萄宴搶先上市

2018-04-29 20:28聯合報 記者何烱榮╱即時報導

連續三年，彰化縣葡萄果農望天興嘆，消費者想吃葡萄，有錢都難買到好吃的葡萄，今年大豐收，品質又好，埔心鄉早春溫室葡萄搶先上市，一般的巨峰葡萄刀再等一個多月。知名的溫室葡萄農黃俊仕說，最近頂級的蜜紅葡萄在台北每公斤賣到550元。

埔心鄉是溫室葡萄主產地，鄉公所今天結合在地的餐飲、製傘、餅乾業者，和當地有名的台灣寶島歌王黃三元故居、台灣中部最悠久的羅厝天主堂，在路葡萄隧道休閒農場，舉辦「葡萄季遊埔心 葡萄樹下的饗宴」農產品行銷活動，有一百多名民眾搶先體驗全台獨有的葡萄宴，在串串葡萄的棚架下享受美食和現採的新鮮葡萄。

鄉長張乘瑜說，首場葡萄宴邀請彰化縣旅遊產業協會以及來自於全國各地的企業家，在全國最獨一無二的葡萄隧道下，一邊聽著80年代知名民歌手張弘奇演唱葡萄成熟時，一邊品嘗葡萄美酒，吃季節限定的在地優質新鮮葡萄、享用別具風味的葡萄餐，將農村體驗結合縣內觀光工廠舉辦異業聯合行銷活動。

黃俊仕說，連續三年因年初有霸王級寒害、春節和清明期間又下大雨，葡萄都嚴重歉收，今年萌芽期無寒害、開花和幼果期沒下雨，天氣很好，葡萄大豐收，看果農栽種習慣，平均應都比去年增加三至五成，因品質也好，價格更穩定。

「目前只平常日接受預約，每天午、晚餐各一場，各有50名份葡萄套餐，預約電話（04）829-8663或0939-657393。」黃俊仕說，到5月20日採收期結束前的假日，葡萄園棚下的葡萄宴已預約客滿。

「台灣平均每2顆葡萄，就有1顆來自彰化縣」彰化縣長魏明谷說，彰化縣是巨峰葡萄故鄉，有全台最老的葡萄樹；全台葡萄栽培面積約2693.64公頃，彰化縣有1346.04公頃，主產地是溪湖、大村和埔心。

目前是早春溫室葡萄上市，一般的巨峰葡萄要到六月下旬，平均每分地可採收2千到2千5百公斤，產地批發價格每公斤應在150到180元間。有人戲稱，今年彰化縣又不知道要增加多少百萬元葡萄農。

溫室葡萄以埔心為主，目前是盛產期，今天台灣88工商協進會理事長王義郎當場認購1千盒頂級葡萄，每盒1千元，共100萬元幫忙推廣彰化縣葡萄。黃俊仕說，園區有1株44年老欉葡萄樹，感謝中環公司董事長翁明顯認購50盒愛心葡萄，每盒120元，全部作公益。

彰化縣埔心鄉公所昨天結合餐飲、製傘、宗教和葡萄，在路葡萄隧道的結滿串串葡萄的棚架...
彰化縣埔心鄉公所昨天結合餐飲、製傘、宗教和葡萄，在路葡萄隧道的結滿串串葡萄的棚架下舉辦葡萄饗宴活動。記者何烱榮／攝影
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彰化縣埔心鄉的早春溫室葡萄搶先上市，今年品質和價格都非常好。記者何烱榮／攝影
彰化縣埔心鄉的早春溫室葡萄搶先上市，今年品質和價格都非常好。記者何烱榮／攝影
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彰化縣埔心鄉公所昨天在路葡萄隧道的結滿串串葡萄的棚架下舉辦葡萄饗宴，鄉長張乘瑜（...
彰化縣埔心鄉公所昨天在路葡萄隧道的結滿串串葡萄的棚架下舉辦葡萄饗宴，鄉長張乘瑜（左1）邀請縣長魏明谷（右2）等一百多名客人參加。記者何烱榮／攝影
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彰化縣埔心鄉的早春溫室葡萄搶先上市，今年品質和價格都非常好。記者何烱榮／攝影
彰化縣埔心鄉的早春溫室葡萄搶先上市，今年品質和價格都非常好。記者何烱榮／攝影
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彰化縣埔心鄉公所昨天結合餐飲、製傘、宗教和葡萄，在路葡萄隧道的結滿串串葡萄的棚架...
彰化縣埔心鄉公所昨天結合餐飲、製傘、宗教和葡萄，在路葡萄隧道的結滿串串葡萄的棚架下舉辦葡萄饗宴活動。記者何烱榮／攝影
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台灣寶島歌王黃三元的故居在彰化縣埔心鄉二重村。記者何烱榮／攝影
台灣寶島歌王黃三元的故居在彰化縣埔心鄉二重村。記者何烱榮／攝影
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