連日紅害環團罵市府「裝死」 中市環局：已發新聞示警

2018-04-29 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市連日來空氣品質紅害，但環保團體質疑中部空汙嚴重、能見度差到不行都第幾天了！市民猶如溫水煮青蛙，但市府至今沒有發Line通告市民？並痛批「市府裝死？！」環保局則表示已發新聞警示「連日風場不利空品」「戶外活動宜有防護」，且啟動一級應變，請台中電廠配合降載，通報大型汙染源配合減排並加強巡查。

環保局指出，台中上午10點許16個空品測站有12站達到所有族群不健康的「紅色警示」程度，環保局預估此波影響預估將持續至5月1日，已發新聞示警，請市民戶外活動應注意空品。另市府隨即啟動一級應變，請台中火力電廠降載，通報大型汙染源配合減排並加強巡查。

環團怒批，連日空品嚴重到這種程度，市府卻「連Line都不敢發」難道不敢讓市民知道這兩天台中空品糟到名列前茅？只會發新聞稿失去防患時效。

環保局表示，台灣中部受吹東風且位在背風面影響，清晨及夜間風速偏弱，大氣擴散條件稍從苗栗、台中、南投、彰化等地空品均不佳，壞空氣會持續到5月1日，依風場判斷周一、二最嚴重，預估5月2日、3日起受鋒面及東北風影響，轉短暫雨天氣型態，空氣品質可望好轉，西半部空氣品質為「普通」至「橘色提醒」等級。

環保局表示，中部因位處中央山脈背風區、風速偏弱不利汙染物擴散，加上前一日各類空氣汙染物的累積，導致今日上午8時從苗栗、台中、南投、彰化等地皆有空品測站達「紅色警示」程度。