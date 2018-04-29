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空氣品質亮出紅色警示 中市啟動一級應變

2018-04-29 12:28中央社 台中29日電

中台灣多處空氣品質測站今天亮起紅色警示，台中市政府表示，由於受吹東風且位於背風面影響，清晨及夜間風速偏弱，大氣擴散條件稍差，已啟動一級應變，台中電廠也配合降載。

環保局長白智榮提醒，台灣空氣品質受地形、氣候條件影響很大，這波空品不良時間較長，民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，必要時應戴上口罩，也提醒隨時注意空氣品質況。

市府環保局表示，中部因位處中央山脈背風區、風速偏弱不利污染物擴散，加上前一日各類空氣污染物的累積，導致今天上午8時從苗栗、台中、南投、彰化等地都有空氣品質測站達「紅色警示」程度。

環保局指出，預估5月2日、3日起受鋒面及東北風影響，將轉為有短暫雨天氣型態，空氣品質可望好轉，西半部空氣品質為「普通」至「橘色提醒」等級。

環保局表示，持續監控空氣品質狀況，並啟動預警一級應變，通報大型污染源配合減排並加強巡查，避免突發性污染排放，台中火力發電廠也通知於今天凌晨0時至上午7時配合降載，包含歲修與非歲修機組，降載量共計920MW。

另外，環保局已通知營建工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵；並加強制高點巡查，以稽查露天燃燒行為。此外，也執行河川揚塵巡查、河川環境清理、查核裸露地、查核餐飲業防制設備操作、查核重大營建工程、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並由各局處通知各機關單位配合空品狀況調整戶外作息。

空氣品質火力發電廠

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