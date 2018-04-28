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2018世界機關王競賽 彰化縣賽好精采

2018-04-28 19:38聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

2018世界機關王彰化縣賽今天在大村國小舉行，今年以彰化縣長魏明谷不斷在推動的「風光大縣，智慧彰化」為主題，選手們除了必須利用各種科學原理設計機關，完成指定項目之外，還得加入彰化在地風光元素。今年的比賽分為GreenMech機關整合賽和R4M機器人任務賽，共有約150名選手、42個隊伍參賽。最後GreenMech機關王整合賽國小組由興華國小蟬聯冠軍寶座，國中組冠軍為線西國中。R4M機器人任務賽國小組第一名為和仁國小，國中組則是溪陽國中

參加GreenMech機關整合賽的隊伍，必須在數小時內組裝含有10個機關的連動裝置，並得利用太陽能、風力、磁力、虹吸原理等科學原理，讓所有的裝置能夠順利連動。去年興華國小第一次參賽，就一路過關斬將，奪得台灣第一，再到中國杭州參加世界大賽，與全球20多個國家競賽，今年興華國小繼續蟬聯，他們設計的機關，不但利用平面也有立體升降，讓整組裝置連動起來更立體，除此之外還加入各種彰化在地元素，包括八卦山大佛、王功燈塔、離岸風力發電、天空步道等等，美術設計的部分製作也很精細，整體感十足。

興華國小五年級學生洪靖雅是第二次參賽，她說因為有去年的經驗，因此這次除了設計關卡，也有更多時間和心思設計裝飾的部分；洪凡晴說，在校練習時很辛苦，連午休都犧牲了，但是在每一次嘗試、修正的過程，也感受到科學實驗的樂趣。

R4M機器人任務賽則是選手必須現場撰寫程式、設計機器人，讓場上的三隻機器人能彼此互相搭配合作，順著軌道前進後並將指定的物品抓取到指定的地點放置，順暢度和準確度都是評分重點。大村國小在這次的R4M機器人任務賽中，榮獲全縣第三名，隊員賴楷喆表示：「從一開始要組裝車子就感覺很難，後來練習抓取物品更是困難，但是經過老師們的指導後改裝車子，和多次練習，今天獲得名次，好開心！」

比賽成績公布，彰化縣今年將推薦五隊GreenMech機關王整合賽隊伍參加全國賽，薦國小組為興華國小、天盛國小、萬興國小，國中組為線西國中、溪陽國中。R4M機器人任務賽將推薦四隊參加全國賽，推薦國小組為和仁國小兩隊、國中組為溪陽國中及伸港國中。

今年的世界機關王彰化縣賽以「風光大縣，智慧彰化」為主題，選手必須運用各種科學原理...
今年的世界機關王彰化縣賽以「風光大縣，智慧彰化」為主題，選手必須運用各種科學原理，巧妙設計機關。記者凌筠婷／攝影
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世界機關王彰化縣賽28日在大村國小登場，小選手們發揮巧思，利用各種科學原理設置機...
世界機關王彰化縣賽28日在大村國小登場，小選手們發揮巧思，利用各種科學原理設置機關。記者凌筠婷／攝影
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世界機關王彰化縣賽在大村國小舉辦，各國小選手們專注設置各種機關。記者凌筠婷／攝影
世界機關王彰化縣賽在大村國小舉辦，各國小選手們專注設置各種機關。記者凌筠婷／攝影
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2018世界機關王彰化縣賽登場，小選手們在有限的時間與空間內，巧妙搭出各種機關。...
2018世界機關王彰化縣賽登場，小選手們在有限的時間與空間內，巧妙搭出各種機關。記者凌筠婷／攝影
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