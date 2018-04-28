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石岡國小120周年慶 林佳龍、盧秀燕同台祝賀

2018-04-28 19:32聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市石岡國小歡度120周年校慶，首座室內活動中心今天落成，雙喜臨門。台中市長林佳龍、國民黨台中市長參選人盧秀燕及立委江啟臣都與學校師生切蛋糕、唱生日快樂歌，同台慶賀，不過林佳龍、盧秀燕兩二人並無交集。

林佳龍說，石岡國小學生人數不到400人，在許多民意代表的協助爭取下，市府編列4500萬元興建活動中心，並與校慶同步落成，未來學校舉辦活動都有遮風避雨的場所，也提供周遭石岡、萬安、金星、九房等4個里居民大型室內活動空間，可說是雙喜臨門。

他指出，市府提出的「8年50億元老舊校舍改建」計畫，在教育部的支持下，可提早2年達標，他也指示教育局擬訂新的校舍整建計畫，讓校園環境更完善。

盧秀燕說，2013年石岡里長黃朝志特別找她，表示學校及當地5個里需要活動中心，在緊急召開協調會後爭取到經費，於2013年編列500萬元，2014年2000萬元，2015年2000萬元，2016年活動中心動工，如今終於落成啟用了，這是她與江啟臣為學校帶來的生日禮物。

江啟臣說，石岡國小籃球、跳繩均表現十分優異，客語童謠賽也拿到冠軍，學校雖小但能文能武，他感謝盧秀燕跨區爭取及市府等相關單位的努力。

台中市石岡國小120周年校慶，台中市長林佳龍（右一）、國民黨台中市長參選人盧秀燕...
台中市石岡國小120周年校慶，台中市長林佳龍（右一）、國民黨台中市長參選人盧秀燕（中），以及立委江啟臣（左二）到場慶賀。記者趙容萱／攝影
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台中市石岡國小120周年校慶，台中市長林佳龍（左起）、國民黨台中市長參選人盧秀燕...
台中市石岡國小120周年校慶，台中市長林佳龍（左起）、國民黨台中市長參選人盧秀燕都到場慶賀，兩人沒有互動。記者趙容萱／攝影
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盧秀燕江啟臣林佳龍

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