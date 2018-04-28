群園助學金頒獎 成母親節最佳獻禮

2018-04-28 19:03 中央社 台中28日電



中華民國群園關懷協會今天舉辦群園助學金頒獎典禮，共190名學生獲獎，適逢母親節前夕，許多獲獎學子與母親出席，受獎者上台分享努力的過程與心情時，都特別感謝母親及家人。

群園助學金以「讓孩子安心就學」理念設置，從民國101年開始至今已協助1947名學子，主要關懷就學經濟資源不足的學子，單親家庭、隔代教養或失依的個案，經濟資源普遍缺乏，本屆申請通過者單親就佔了65%。

群園關懷協會理事長曾林淑燕受訪表示，助學金成立以來，幫助許多學子安心就學，很欣慰看到他們突破經濟及身體上的障礙，在學業及各方面表現仍然優秀，期望未來學子們能延續群園關懷社會的理念，把愛與善傳遞下去。

協會今天在台中市大墩文化中心舉行頒獎典禮，頒發大專組及高中職組助學金共190名學生，發出助學金也從新台幣250萬元增至260萬元，典禮適逢母親節前夕，許多獲獎學子都與母親出席，受獎者上台分享努力過程與心情時，都特別感謝母親與家人。

受獎者小卉、小媛上台發表感言，把得獎當做母親節最佳獻禮，母女三人雖來自單親家庭卻充滿愛與幸福，姊妹倆念技職學校希望能盡早就業，減輕家裡負擔，由於媽媽上班工作時間長，姊妹倆總是準備好晚餐等媽媽回家用餐，或一起省下餐費只為送給媽媽生日禮物。

另一對也來自單親家庭的三姊弟，由媽媽獨自一人扶養，媽媽因工作勞累眼睛退化，收入不穩定，但妹妹小倢考上台中女中，高三的姐姐小臻正準備指考，而媽媽以正面態度鼓勵愛念書的孩子，用愛的力量支撐著一家人。