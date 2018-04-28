「送肉粽」看熱鬧開直播 法師教撇步不用怕

2018-04-28 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮體育場的風雨籃球場，日前有人在籃球架上吊身亡，鄰近宮廟昨晚依風俗為吊客舉辦「送肉粽」科儀，由於是公共場所，動員的宮廟及人員規模空前，加上看熱鬧民眾，達四、五百人，甚至開直播，沖淡「送肉粽」的神秘面紗，與恐怖氛圍。

「送肉粽」科儀主要在彰化沿海地區風行，經由法會超渡上吊亡者，請法師或專業人士協助「送煞」。

昨晚為鹿港鎮體育場風雨籃球場吊客主持「送肉粽」儀式的法師顏文讚，從業已有40年資歷，由他主持的「送肉粽」儀式，少說有30場，經驗豐富。他說，因為這名吊客是在公共場所身故，為了安定人心，所以參與的宮廟、人員比非公共場所更多。

為了這場送肉粽儀式，相關法事人員從昨天下午四時到七時就開積極籌備，隨後到籃球場鋸下桿架。顏文讚說，由於吊客是以籃球架為支撐，鋸下桿架，就是讓亡魂無法依附，並準備草人做替身，讓吊客亡魂替附在草人上。

晚間10時左右，法師開始作法，將籃球架的支撐與草人送到海邊，沿途會灑「加了鹽的米」，鹽有驅邪淨化之意，白米則代表押煞的「子彈」，也有人揮動掃帚，把不好、不乾淨的陰魂全數驅趕出海，燃放鞭炮是為了壯聲勢，嚇走亡魂。

「送肉粽」抵達海邊時，就由法師拿鴨子來「押煞」，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的籃球架斜撐桿因為是白鐵材質，就送入大海，流到外海，儀式結束已經是今天凌晨12時30分。風雨籃球場被的籃架被鋸下後 ，將來會安裝新的，民眾不用擔心。

由於送肉粽的路線都已公告周知，有忌諱的民眾都會迴避，住家則緊閉門窗，但也有很多好奇民眾圍觀，估計昨晚約有約400人在場，十分盛大，甚至還有人開直播，觀賞人數破千，是鹿港歷來規模最大的送肉粽。