走過180年古香路 同安寮十二庄請媽祖
有180多年歷史的彰化縣「同安寮十二庄迎媽祖」活動，今天清晨動員各角頭、宮廟上千信眾、陣頭，浩浩蕩蕩到鹿港天后宮恭迎進香媽回十二庄，展開兩天一夜的遶境祈求賜福的活動，各庄角頭廟神駕相迎、宴媽祖，信眾上香膜拜、鑽轎腳，場面十分熱烈，明天再回鑾天后宮。
「同安寮十二庄迎媽祖」活動已登錄「彰化縣無形文化資產」，所謂同安寮十二庄包括福興鄉以及埔鹽鄉的15個庄頭，早期居民來自福建省泉州府同安縣的移民，初來之時搭寮為居，稱為「同安寮」，由於位處風頭水尾，每年春耕時期，各庄頭村民為了爭奪水源，因而引發大規模「庄拚庄」集體鬥毆流血事件。
直到清道光11年（1831年），十二庄久旱不雨，為避免再發生搶水流血事件，當時同安村族長陳慶安，提議到鹿港天后宮恭請媽祖神像回村駐駕，設壇祈雨，隔天果然傾盆大雨，並連下3晝夜，旱象紓解。
此後十二庄村民在每年媽祖誕辰日前，便聯合各庄頭村民迎請媽祖回村，供村民參拜，善男信女們總是會跟著媽祖神像走過一村又一村，祈求平安，此一民俗活動迄今仍保持原始鄉土風貌及純樸人情味，深具文化魅力。
同安寮內15個角頭每年會輪流做莊，讓媽祖當晚駐駕，稱為大公館，做莊的順序則由抽籤決定今年的同安寮十二庄請媽祖，今年輪由番同埔奉安宮擔任行台大公舘，今天天未破曉，各庄角頭、宮廟陣頭上千人隊伍陸續抵達天后宮參拜，鑼鼓喧天，熱鬧萬分。
請媽祖儀式由縣長魏明谷、同安寮十二庄大總理:陳錦鈿、番同埔奉安宮主委:陳金樹等人等人，共同上香秉告媽祖，迎請進香媽上神轎，再由魏明谷點燃起馬炮後，由宮廟陣頭引領，回十二庄遶境各庄頭祈求賜福，各庄角頭廟神駕相迎、宴媽祖，明天再回鑾天后宮。
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