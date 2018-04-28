親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

上任一周就拔管 吳茂昆PK管中閔 誰的爭議大？

談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

台中大停水遇母親節黃金檔期 餐飲業備戰

2018-04-28 06:31聯合報 記者趙容萱╱即時報導

「大停水怎麼會選在餐廳最忙的一天？」台灣自來水公司第四區處因應5合1工程施工，台中市11個行政區、12萬3千戶將在5月5日上午10時起停水41小時，2萬1千戶水壓降低，共計14萬4千戶受影響，除了住家用水不便，中部科學園區有5日安全儲水量回應，大型餐廳、美髮業抱怨連連，因為當天剛好是母親節「黃金檔期」，家家客滿，只能花錢買水，預約水車備戰。

台中市烹飪公會理事長葉信宏說，很多民眾習慣提早慶祝母親節，因此母親節前一周也是「黃金檔期」，很多會員昨晚得知停水，抱怨連連，早餐店、快炒店因應工時，加上備水不易，乾脆休息，也有的買大型儲水桶、改用免洗碗筷因應，大型餐廳勢必「買水」因應。

洪姓餐廳業者說，水公司要施工，業者願意配合，但怎會會這麼剛好選在「超級大日停水」？讓餐廳十分頭痛，餐廳有1000個座位，滿座是二輪2000人，水塔可儲45噸水，上次停水，第一天中午就用光儲水，5月5日剛好是母親節「黃金檔期」，餐廳連2天的午餐、晚餐都是滿訂，儲水肯定不夠，他已預約2輛各35噸水車輪流載水，光水費花十萬元，擔心水壓不夠，還要預備人手提水清掃廁所，當天肯定忙翻了。

新技髮型台中區王經理說，公司因先前停水經驗，32家分店都有4噸水塔儲水，但5月5日是母親節黃金檔期，預約客人多，單店1天用水量約3噸，儲水不夠，也預約水車輪流這8家分店送水，店內洗毛巾耗水高，委外因應。

中科管理局長陳銘煌說，中部科學園區也在5月5日大停水的範圍內，除了請中科大廠節約用水外，中科管理局有40萬噸的蓄水池3天安全儲水，加上大廠自儲的2天安全儲水，總有有5日的安全儲水因應。

台水第四區管理處說，民眾可撥免付費服務專線1910，查詢停水公告、112站民生用水臨時取水站請上網https://wateroff.water.gov.tw/。

台中市5月5日大停水，適逢母親節黃金檔期，對大型餐飲業影響很大。記者趙容萱／攝影
台中市5月5日大停水，適逢母親節黃金檔期，對大型餐飲業影響很大。記者趙容萱／攝影
分享
台中市5月5日大停水，適逢母親節黃金檔期，對大型餐飲業影響很大。記者趙容萱／攝影
台中市5月5日大停水，適逢母親節黃金檔期，對大型餐飲業影響很大。記者趙容萱／攝影
分享
台水公司第四區處公布，為穩定供水，5月5日上午10時起，11個行政區，12萬3千...
台水公司第四區處公布，為穩定供水，5月5日上午10時起，11個行政區，12萬3千戶將停水41小時。圖／台水公司第四區處提供
分享

停水母親節

相關新聞

石化原料漲 廢棄太空包變搶手

2018-04-28 00:11

中市46年老屋重建 獲40％容積獎勵

2018-04-28 00:10

停水逢黃金檔期 餐飲、美髮買水備戰

2018-04-28 00:00

豐原圓環東路地下道填平 5月1日通車

2018-04-27 23:50

身障勞工突破自我 績優獲表揚

2018-04-27 23:48

讓弱勢生溫飽 南投寒暑假發食物券

2018-04-27 23:43

全中運黑馬去年慘跌 今年奪金居歷年第3傑

2018-04-27 21:14

國民黨下屆花壇鄉長黨內提名 僅醫師顧勝敏登記

2018-04-27 21:12

從設計部門轉學烘焙咖啡 他樂在其中

2018-04-27 20:21

捐美術教室給小學 台中西北扶輪社推美育

2018-04-27 19:39

台中國際旅展今登場 吸引民眾參觀

2018-04-27 17:46

慶祝勞動節 林佳龍：促進勞動權保障

2018-04-27 16:34

台中市核准中部首件危老重建案 獲40%容積獎勵

2018-04-27 15:14

埔里鎮長初選民調 電訪員竟將參選人名字念錯

2018-04-27 14:09

水湳智慧城計畫道路通車 紓解中清路

2018-04-27 00:11

朝陽科大、中榮合作 資訊技術應用醫療

2018-04-27 00:05

簡單美味！南投肉品推「潔淨標示」

2018-04-26 23:42

台灣書店一家家收 蔦屋書店霸氣開新店

2018-04-26 23:30

台中大雅公所友善空間掛牌 可帶寵物洽公

2018-04-26 22:32

閱讀市場弱 書店經營成另類百貨公司

2018-04-26 22:29

顛覆文化沙漠 台中特色書店一家一家開

2018-04-26 22:24

4歲女童只有手機陪伴 她在等誰的電話?

2018-04-26 22:12

快儲水！台中11區12.3萬戶 5月5日起停水41小時

2018-04-26 21:33

非親非故卻替喪家老人剪趾甲 暖心助理感動旁人

2018-04-26 19:43

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

新郎「可以抱妳睡嗎」展開緣分 成集團結婚最亮眼一對

2018-04-27 16:14

直播考察私娼寮 童仲彥意外自爆開除「了不起負責」小編

2018-04-27 11:11

獨／誇張！竟有人光天化日到澄清湖「偷水」

2018-04-27 10:46

1995年日人錄影的台北 網友：時代的眼淚

2018-04-27 21:58

看高市新堀江漸失年輕客群 韓國瑜想點子為商圈注活力

2018-04-27 08:45

桃首座國民運動中心收費貴？局長：真的很便宜了

2018-04-27 10:39

青年照過來！北市興隆二區公宅510戶7月招租

2018-04-27 15:06

影／南鐵東移查估爆黑箱？地主：40坪房竟只值120萬

2018-04-27 15:14

婆婆報警沒飯吃媳婦卻獲模範 背後原因有洋蔥

2018-04-27 12:30

國民黨下屆花壇鄉長黨內提名 僅醫師顧勝敏登記

2018-04-27 21:12

老去莒光樓？在地人私房景點 去過才算玩過金門

2018-04-27 16:55

古坑鄉下起「芒果雨」 遊客大豐收樂融融

2018-04-27 08:27

打通基隆大武崙溪瓶頸 十河局：拚5月完工

2018-04-27 12:50

近5成台南市民要換執政黨 謝龍介：賴清德留下爛攤

2018-04-27 16:19

民進黨台南市議員第1選區初選 4人出線

2018-04-27 11:54

真奇廟！神明拿步槍、包公臉紅了、泡麵土地公 原來有苦衷

2018-04-27 11:00

智慧路邊停車找9家廠商 柯P：請神容易送神難

2018-04-27 12:30

武德宮和Cmoney捐百萬公益 為財神祝壽

2018-04-27 19:36

不滿台南市長說「住戶被牽著走」 民代暴走丟水壺

2018-04-27 12:27

殺很大！新竹大遠百特賣 日本開架化妝品殺4折

2018-04-27 17:08

屏200縣道拓寬卡在預評？ 墾管處挨批漠視人命

2018-04-27 18:09

童仲彥赴私娼寮考察 發現「毛髮很多、洗衣機髒汙」

2018-04-27 15:29

大排架設太陽能板 萬丹農民抗議：會不會影響農作物？

2018-04-27 14:26

烙畫「象的悲歌」獲日本金賞 陳柏欣揚名海外

2018-04-27 09:06

紫微天后宮北三媽文化祭明遶境 新莊警籲用路人改道

2018-04-27 18:00

影／另類賞螢祕境 逆向操作收費維持高品質小旅行

2018-04-27 08:28

農權總會長台南議員民調落榜 張豪澤：再接再厲

2018-04-27 11:49

北市還債能力佳？議員轟大玩文字遊戲

2018-04-27 08:27

埔里鎮長初選民調 電訪員竟將參選人名字念錯

2018-04-27 14:09

點鑽行銷公司有301萬會員仍虧5793萬元 林向愷：個人傾向收掉

2018-04-27 15:01

落單雛鳥收容增多 苗縣府提醒野外發現莫急著帶離

2018-04-27 19:38

台電罰校園2千萬？教育局強調是超約附加費非罰款

2018-04-27 18:23

台中國際旅展今登場 吸引民眾參觀

2018-04-27 17:46

2018青春設計節x影展 高駁二引爆

2018-04-27 16:40

從農地到排水溝的綠能大躍進 考驗地方把關能力

2018-04-27 19:25

與最帥女排隊長阿菲爭鋒 名嘴議員之女超搶鏡

2018-04-27 18:29

台中市核准中部首件危老重建案 獲40%容積獎勵

2018-04-27 15:14

給侯友宜信心 新北議長喊話：拔樁？不可能

2018-04-27 20:18

奇美博物館阿波羅噴泉成麵包？嘉藥方若瑜發揮創意奪銅

2018-04-27 17:05

軍備局完成首次無人機射擊展示 命中率高

2018-04-27 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top