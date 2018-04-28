台中大停水遇母親節黃金檔期 餐飲業備戰

2018-04-28 06:31 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「大停水怎麼會選在餐廳最忙的一天？」台灣自來水公司第四區處因應5合1工程施工，台中市11個行政區、12萬3千戶將在5月5日上午10時起停水41小時，2萬1千戶水壓降低，共計14萬4千戶受影響，除了住家用水不便，中部科學園區有5日安全儲水量回應，大型餐廳、美髮業抱怨連連，因為當天剛好是母親節「黃金檔期」，家家客滿，只能花錢買水，預約水車備戰。

台中市烹飪公會理事長葉信宏說，很多民眾習慣提早慶祝母親節，因此母親節前一周也是「黃金檔期」，很多會員昨晚得知停水，抱怨連連，早餐店、快炒店因應工時，加上備水不易，乾脆休息，也有的買大型儲水桶、改用免洗碗筷因應，大型餐廳勢必「買水」因應。

洪姓餐廳業者說，水公司要施工，業者願意配合，但怎會會這麼剛好選在「超級大日停水」？讓餐廳十分頭痛，餐廳有1000個座位，滿座是二輪2000人，水塔可儲45噸水，上次停水，第一天中午就用光儲水，5月5日剛好是母親節「黃金檔期」，餐廳連2天的午餐、晚餐都是滿訂，儲水肯定不夠，他已預約2輛各35噸水車輪流載水，光水費花十萬元，擔心水壓不夠，還要預備人手提水清掃廁所，當天肯定忙翻了。

新技髮型台中區王經理說，公司因先前停水經驗，32家分店都有4噸水塔儲水，但5月5日是母親節黃金檔期，預約客人多，單店1天用水量約3噸，儲水不夠，也預約水車輪流這8家分店送水，店內洗毛巾耗水高，委外因應。

中科管理局長陳銘煌說，中部科學園區也在5月5日大停水的範圍內，除了請中科大廠節約用水外，中科管理局有40萬噸的蓄水池3天安全儲水，加上大廠自儲的2天安全儲水，總有有5日的安全儲水因應。