全中運黑馬去年慘跌 今年奪金居歷年第3傑

2018-04-27 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



今年全國中等學校運動會表現亮眼的台中市烏日區光德國中女學生許嘉恩，拿下國女組拿下200公尺、400公尺金牌，其中400公尺決賽，飆出驚人的54秒26，躍居歷年第三傑，受到學校師生、附近居民拉紅布條英雄式迎接。台市議員吳瓊華今天前往光德國中祝賀，誇讚許嘉恩功課好又拿下2金，是允文允武的「烏日之光」。

校長賴朝榮說，去年許嘉恩參與全中運400公尺徑賽，在終點線前摔跤，獲第8名，但她不氣餒，按部就班練習，今年拿下2金，還破大會紀錄、獲得歷年第三傑榮譽，值得鼓勵。

許嘉恩說，去年她在400公尺跌倒，只獲第8名，讓她痛哭過，但為了參加下一場200公尺田徑賽，她收拾起悲傷情緒，準備比賽，獲得第5名。今年她國三捲土重來，只是按照教練訂的課表訓練，有時跑不好，心情很挫折，跑得好很開心，沒想過會奪金，「能獲金牌及破大會紀錄，很夢幻」。