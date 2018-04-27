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上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

全中運黑馬去年慘跌 今年奪金居歷年第3傑

2018-04-27 21:14聯合報 記者趙容萱╱即時報導

今年全國中等學校運動會表現亮眼的台中市烏日區光德國中女學生許嘉恩，拿下國女組拿下200公尺、400公尺金牌，其中400公尺決賽，飆出驚人的54秒26，躍居歷年第三傑，受到學校師生、附近居民拉紅布條英雄式迎接。台市議員吳瓊華今天前往光德國中祝賀，誇讚許嘉恩功課好又拿下2金，是允文允武的「烏日之光」。

校長賴朝榮說，去年許嘉恩參與全中運400公尺徑賽，在終點線前摔跤，獲第8名，但她不氣餒，按部就班練習，今年拿下2金，還破大會紀錄、獲得歷年第三傑榮譽，值得鼓勵。

許嘉恩說，去年她在400公尺跌倒，只獲第8名，讓她痛哭過，但為了參加下一場200公尺田徑賽，她收拾起悲傷情緒，準備比賽，獲得第5名。今年她國三捲土重來，只是按照教練訂的課表訓練，有時跑不好，心情很挫折，跑得好很開心，沒想過會奪金，「能獲金牌及破大會紀錄，很夢幻」。

台中市議員吳瓊華說，許嘉恩加入田徑社，在教練蔡文祥指導下，按部就班練習，功課也很好，教練蔡文祥還會拿考卷讓她練習寫，成績保持在4A、5A間，全中運期間剛好遇到會考前最後一次模擬考，許嘉恩趕回學校考試，是允文允武的「烏日之光」。

許嘉恩受到學校師生、附近居民拉紅布條英雄式迎接。圖／台中市議員吳瓊華提供
許嘉恩受到學校師生、附近居民拉紅布條英雄式迎接。圖／台中市議員吳瓊華提供
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台中市日區光德國中師長以及議員吳瓊華（左三）誇讚許嘉恩是允文允武的「烏日之光」。...
台中市日區光德國中師長以及議員吳瓊華（左三）誇讚許嘉恩是允文允武的「烏日之光」。 記者趙容萱／攝影
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