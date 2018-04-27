台中國際旅展今登場 吸引民眾參觀

2018-04-27 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中國際旅展今天登場，共450家、550攤旅行社、飯店、民宿等業者參展，其中國外旅遊紛紛促銷，港澳四天三夜3000元有找（未稅），長程線旅展促銷團費最多省一萬元，遊輪買一送一大促銷；搶救國內旅遊，飯店下殺2.2折，餐券下殺4.7折，加碼買十送二或買五送一，搶攻暑假出遊商機。

另外，日曜天地OUTLET從28日到5/1舉辦「請一休四 歐爸載你趴趴GO」活動，除了有特賣外，憑「4月30日請假證明」來店，即可參加「歐爸載你趴趴GO」抽獎活動，中獎者可以享受日曜天地OUTLET特別準備的專屬司機和配車，從4月29日到5月31日任選一天，有司機接送上下班、載阿公阿嬤去就診等高規格禮遇。

主辦單位說，許多國內外頂級旅遊業者將本展視為年度最重要的行銷規劃，紛紛祭出前所未見2.2折起超級特惠低價方案，多家大型旅行社打出預購國外行程現省20％，國外旅遊行程現砍5千到1萬元，國內五星級飯店下殺2.2折起，各式旅遊套裝行程及餐飲券低價秒殺搶到爆，還有一元競標樂翻天，住宿券買一送一，泡湯券現場來就送等方案。

台中國際旅展五星級餐券秒殺區都是展覽的一大亮點，也成為老饕們呼朋引伴集體團購的年度盛事，包括台中林酒店、亞緻、兆品、裕元、金典、清新溫泉、日光溫泉、新天地、水相餐飲、水舞饌、僑園等參與，餐券最低下殺4.7折。