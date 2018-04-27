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台中國際旅展今登場 吸引民眾參觀

2018-04-27 17:46聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中國際旅展今天登場，共450家、550攤旅行社、飯店、民宿等業者參展，其中國外旅遊紛紛促銷，港澳四天三夜3000元有找（未稅），長程線旅展促銷團費最多省一萬元，遊輪買一送一大促銷；搶救國內旅遊，飯店下殺2.2折，餐券下殺4.7折，加碼買十送二或買五送一，搶攻暑假出遊商機。

另外，日曜天地OUTLET從28日到5/1舉辦「請一休四 歐爸載你趴趴GO」活動，除了有特賣外，憑「4月30日請假證明」來店，即可參加「歐爸載你趴趴GO」抽獎活動，中獎者可以享受日曜天地OUTLET特別準備的專屬司機和配車，從4月29日到5月31日任選一天，有司機接送上下班、載阿公阿嬤去就診等高規格禮遇。

主辦單位說，許多國內外頂級旅遊業者將本展視為年度最重要的行銷規劃，紛紛祭出前所未見2.2折起超級特惠低價方案，多家大型旅行社打出預購國外行程現省20％，國外旅遊行程現砍5千到1萬元，國內五星級飯店下殺2.2折起，各式旅遊套裝行程及餐飲券低價秒殺搶到爆，還有一元競標樂翻天，住宿券買一送一，泡湯券現場來就送等方案。

台中國際旅展五星級餐券秒殺區都是展覽的一大亮點，也成為老饕們呼朋引伴集體團購的年度盛事，包括台中林酒店、亞緻、兆品、裕元、金典、清新溫泉、日光溫泉、新天地、水相餐飲、水舞饌、僑園等參與，餐券最低下殺4.7折。

主辦單位指出，知名連鎖飯店全國大會師 環遊全台超值優惠住宿2.5折起，甚至推出2.5折破盤驚喜價攬客，五星飯店渡假村、遊樂園也是大打折扣戰大車拼，好禮來就送。

台中國際旅展今天登場，吸引大批想在暑假想出遊民眾洽詢行程。記者趙容萱／攝影
台中國際旅展今天登場，吸引大批想在暑假想出遊民眾洽詢行程。記者趙容萱／攝影
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台中國際旅展今天登場。記者趙容萱／攝影
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台中國際旅展今天登場，吸引大批想在暑假想出遊民眾洽詢行程。記者趙容萱／攝影
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台中國際旅展今天登場，吸引大批想在暑假想出遊民眾洽詢行程。記者趙容萱／攝影
台中國際旅展今天登場，吸引大批想在暑假想出遊民眾洽詢行程。記者趙容萱／攝影
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