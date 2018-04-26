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台灣書店一家家收 蔦屋書店霸氣開新店

2018-04-26 23:30聯合報 記者趙容萱╱即時報導

財政部統計，全台書店5年關了200多家，號稱全球最美書店蔦屋書店逆勢在台灣展店，第四家台中旗艦店今天開幕，書籍七成是台中style的藝術類書，生活雜貨新增美容產品，吸引大批粉絲「朝聖」，業者安田秀敏說，蔦屋書店還會繼續在台灣開第五店。

江姓粉絲說，台中新開七期旗艦店比其他3店，藏書以時尚、建築與生活美學等藝術類為主，很有台中的FU，「是文青都要去朝聖」。

房仲業者分析，傳統書店紛紛吹熄燈號，可能與店租增加，電商崛起、物流便捷有關。蔦屋書店結合生活雜物、咖啡等，在日本打敗其他書店異軍突起，火紅超過十年，每一家店都融入當地特色，吸引粉絲「朝聖」，甚至成為熱門景點，帶動當地商機。

安田秀敏說，蔦屋書店去年1月來台展店，在台北信義區、松山、內湖各有分店，坪數都低於200坪，台中旗艦店進駐台中歌劇院附近的T&R廣場二、三樓，三樓陳列1300本藏書，樓下引進涉谷WIRED TOKYO咖啡、日本DOUG’S BURGER，並首設台中限定親子區、引進日本手工職人品牌等生活雜貨、雜誌等，限定商品如江戶風鈴、Azuma Bag。

安田秀敏說以台中旗艦店為例，因台中市豪宅很有特色，市調發現居民愛好生活美學、健康美容等議題，因此藏書以藝術類為主，生活雜貨新增美妝品項，並且增加戶外閱讀空間，除了愛書人士，連喜歡這種氛圍的民眾也消費。

蔦屋書店台中旗艦店開幕，吸引粉絲朝聖。記者趙容萱／攝影
蔦屋書店台中旗艦店開幕，吸引粉絲朝聖。記者趙容萱／攝影
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蔦屋書店台中旗艦店開幕，樓下與涉谷WIRED TOKYO咖啡、日本DOUG’S ...
蔦屋書店台中旗艦店開幕，樓下與涉谷WIRED TOKYO咖啡、日本DOUG’S BURGER合作，提供餐飲服務。記者趙容萱／攝影
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蔦屋書店台中旗艦店開幕，藏書符合台中style，以藝術類7成最多。記者趙容萱／攝...
蔦屋書店台中旗艦店開幕，藏書符合台中style，以藝術類7成最多。記者趙容萱／攝影
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蔦屋書店台中旗艦店開幕，吸引粉絲到場朝聖。記者趙容萱／攝影
蔦屋書店台中旗艦店開幕，吸引粉絲到場朝聖。記者趙容萱／攝影
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蔦屋書店台中旗艦店開幕。記者趙容萱／攝影
蔦屋書店台中旗艦店開幕。記者趙容萱／攝影
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蔦屋書店台中旗艦店開幕，吸引粉絲朝聖。記者趙容萱／攝影
蔦屋書店台中旗艦店開幕，吸引粉絲朝聖。記者趙容萱／攝影
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蔦屋書店台中旗艦店開幕。記者趙容萱／攝影
蔦屋書店台中旗艦店開幕。記者趙容萱／攝影
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蔦屋書店台中旗艦店開幕。記者趙容萱／攝影
蔦屋書店台中旗艦店開幕。記者趙容萱／攝影
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蔦屋書店台中旗艦店開幕，業者安田秀敏說明，蔦屋書店還會繼續在台灣開下一家店。記者...
蔦屋書店台中旗艦店開幕，業者安田秀敏說明，蔦屋書店還會繼續在台灣開下一家店。記者趙容萱／攝影
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蔦屋書店台中旗艦店今開幕。記者趙容萱／攝影
蔦屋書店台中旗艦店今開幕。記者趙容萱／攝影
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蔦屋書店台中旗艦店（左）開幕，一樓是吳寶春麥方店（右）。記者趙容萱／攝影
蔦屋書店台中旗艦店（左）開幕，一樓是吳寶春麥方店（右）。記者趙容萱／攝影
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咖啡台中歌劇院電商
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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