快儲水！台中11區12.3萬戶 5月5日起停水41小時

2018-04-26 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台水公司第四區處今天公布，為穩定供水，整合「五合一工程」將影響供水，時間為5月5日（周六）上午10時起至5月7日上午3時止共41小時，影響區域有台中11個行政區，停水戶數12萬3千戶，水壓降低戶數2萬1千戶，合計影響戶數14萬4千戶。民眾可撥免付費服務專線：1910 ；停水公告查詢系統（https://wateroff.water.gov.tw/）。

台水公司第四區處說明，五合一工程包括豐原淨水場新設45萬噸初沉池工程、台中市西平南巷送水管工程、台中港隧道口調節池至配水中心送水管改接工程、中部科學工業園區科雅路幹線供水設施改善工程、南幹線抽排水檢查計畫，考量全部改接點都在台中第一供水區，因此採合併同步施工，以減少停水次數。

停水區域：

（1）神岡區：（神岡區國道1號以西）溪洲里、神洲里、社口里、社南里、三角里、山皮里、北庄里、圳前里、圳堵里、神岡里、新庄里、庄前里、庄後里、岸裡里。

（2）潭子區：（潭子區國道1號以西）大富里。

（3）大雅區：大雅里、上楓里、大楓里、雅楓里、員林里、橫山里、三和里、西寶里、二和里、上雅里、文雅里、四德里、秀山里、六寶里、忠義里。

（4）西屯區：協和里、福恩里、福中里、福和里、福安里、福雅里、福林里、福聯里、福瑞里、永安里、林厝里、惠來里、潮洋里、廣福里、龍潭里、港尾里（部分）、西墩里（部分）。

（5）南屯區：春社里、文山里、寶山里、春安里、三義里、黎明里、三和里、新生里。

（6）烏日區：學田里、三和里、榮泉里。

（7）沙鹿區：三鹿里、埔子里、六路里、晉江里、福興里、南勢里、北勢里、犁分里、竹林里、鹿寮里、洛泉里(高地區)、居仁里(靠近台灣大道及以北地區）。

（8）龍井區：龍泉里（靠近龍井交流道地區）、東海里、新東里、新庄里、南寮里、忠和里、三德里、龍津里、龍東里、龍西里、田中里、福田里、麗水里。

（9）大肚區：自強里、蔗蔀里、瑞井里。

（10）梧棲區：頂寮里、下寮里、中正里、中和里、文化里、安仁里、南簡里、福德里、大庄里、大村里、草湳里、興農里、永安里、永寧里。

（11）台中港區：台中港、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西）。

水壓降低區域：

（1）清水區：鰲峰里、靈泉里、清水里、文昌里、南寧里、中興里、南社里、橋頭里、田寮里、下湳里、裕嘉里、西寧里、北寧里、臨江里、海濱里、武鹿里、秀水里、中社里、康榔里、西社里、高西里、高北里、高南里、高東里、高美里、國姓里、菁埔里、頂湳里。

（2）沙鹿區：西勢里、清泉里、公明里、鹿峰里、鹿寮里。