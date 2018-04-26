非親非故卻替喪家老人剪趾甲 暖心助理感動旁人

2018-04-26 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



網路社群近期流傳一張「兒幫老父剪腳趾甲」的照片，圖中身穿背心的男子手拿指甲剪，專注為老人家修剪腳趾甲，不少人誇他「孝順」；未料照片中的兩人並非父子，甚至連親屬關係也沒有，跌破眾人眼鏡。

因人類的腳須經常性穿鞋，又最接近地面行走，腳趾甲不僅最容易藏汙納垢，未勤加清潔，還可能飄惡臭，因此一般人不太願意幫陌生人修剪清理，非親非故卻幫人剪腳趾甲的行為，令人直呼不可思議。

而經查證後，幫老人剪腳趾甲的是立委馬文君埔里服務處秘書黃耀峰，當天只是代替立委前往南投縣國姓鄉北港村的喪家捻香致意，因現場有名長者的腳趾甲又髒又長，周邊還有些受傷，詢問才知，他因年事已高，連自己的腳趾甲都剪不好。

喪家跟黃說明，這名年近8旬的老人家是他們的獨居遠親，因年邁已無法自理生活，常剪趾甲剪到流血，之後就不敢自己處理，只好放任趾甲生長，後因長逾3公分，已無法穿任何包鞋，終年赤腳或穿拖鞋活動，因此想找時間帶他去處理。

沒想到，與老人家素昧平生的黃耀峰卻自告奮勇要幫他服務，家屬當下雖以長輩的腳又黑又髒，頻頻婉拒，但黃仍拿著小板凳讓長者踩腳，他便低著頭專注的為阿伯修剪腳趾甲，連剪帶磨得花了半小時才完成。