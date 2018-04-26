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血荒怎麼辦？ 台中9社團任「119」隨CALL隨到

2018-04-26 07:36聯合報 記者趙容萱╱即時報導

因應血荒，各地都有急叩部隊，台中9大社團很出名。圖／報系資料照
因應血荒，各地都有急叩部隊，台中9大社團很出名。圖／報系資料照
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血荒怎麼辦？台中捐血中心企劃課長吳孟達說，由於募到的血必須經由篩檢病毒等層層的把關才能使用，無法隨抽隨用，因此台中捐血中心都會在血庫當天未出庫的安全存量低於4天，或視天候，開始緊急募血，除了透過臉書社團急募，另有南投縣竹山紫南宮等9大社團當急叩部隊，緊急支援。

台中捐血中心說，這9大緊急捐血支援團體，包括了台中市西區後備憲兵荷松協會、台中市福安國際同濟會、中華民國廣亮慈善會、彰化縣靈山寺功德慈善會、祥安小客車租賃公司、紫南宮、南投九二一同濟會、潭子1+1捐血運動勵進會，以及永豐商行。

台中捐血中心說明，早期在還沒有捐血中心的年代，醫院遇到血荒，可能動員軍隊、親屬緊急募血救命，現在因為捐血中心募到血液必須經層層的把關，因此募血要推估安全存量，以及天候，例如寒流即將來襲會降低捐血意願等，開始發出緊急募血令。

台中捐血中心指出，這9大緊急捐血支援團體機動性夠強，原因在於捐血者若捐250CC血，要隔2個月才能再捐，捐500CC者要隔3個月，男性一年最多捐1500CC，女性一年最多可捐1000CC，支援團體必須在接到緊急募血令後一到二周舉辦捐血活動，以竹山紫南宮支援能力最強，平日一天約可募集到180袋。

捐血中心血荒
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