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不只速食店 二水車站廁所也有「得來速」專人幫忙

2018-04-25 21:29聯合報 記者何烱榮╱即時報導

台鐵二水車站是彰化縣最偏遠的小站，新站長發揮創意，花小錢請資策會工程師寫程式後率...
台鐵二水車站是彰化縣最偏遠的小站，新站長發揮創意，花小錢請資策會工程師寫程式後率先在公廁，安裝「服務得來速」按鈕，台鐵將推廣到人力不足的車站。記者何烱榮／攝影
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人有三急，當你內急衝到公廁，才查覺身上沒衛生紙，周遭又沒人時，該怎麼辦？或是看到廁所裡又髒又臭時，你是否覺得噁心，留下很壞的印象？台鐵二水站發揮創意，最近率先在公廁提供貼心的「服務得來速」按鈕設施，只要你按下需要的服務項目鈕，馬上有人趕來幫忙。

台鐵二水站平均每天出入站旅客約二千名，加上是集集線起站、車站廣場旁的公園沒有公廁，每逢假日，車站公廁的使用率高；因清潔人員用心，公廁隨時保持非常乾淨，已連續10年獲得彰化縣政府評鑑為特優級公廁，王河傑仍覺得不夠貼心，最近再進化為全台第一個提供公廁有「服務得來速」的車站。

二水站公廁有男、女及多功能廁（身心障礙者專用及哺乳室）各1間，這套貼心的「服務得來速」設施已在四月中旬建置完成並啟用，只花九萬多元。王河傑說，這套設備有4種顏色按鈕，提供消耗品（衛生紙等）補充、環境清潔、請求協助及其他等4項服務。

「這是未來台鐵自動化服務的2.0版，如果旅客反映好，未來可能推廣到人力不足的車站。」二水站站長王河傑說，民眾內急跑到公廁，最怕的是沒有衛生紙，台鐵松山站在公廁內安裝紅外線感測器，若測到捲筒式衛生紙的量已少到一定程度，就派人更換，讓他有了新點子，去年底請資策會工程師陳韋凡設計程式，提供更貼心的得來速服務。

一般民眾內急上公廁有三怕，最怕沒衛生紙，其次是廁所內又髒又臭，尤其是糞池內外不乾淨，三怕自己發生或看到突發狀況。今後，民眾到二水站若需要衛生紙，或查覺到廁所有尿騷異味、糞池不乾淨需要清潔，即使是假日，只要服務得來速鈕，透過無線傳輸、手機APP，站務員會馬上趕往服務。

王河傑說，二水站「麻雀雖小，五臟俱全」，為民服務不能打折，還要再提升，希望透過這項貼心的建置，提升車站整體形象供，方便民眾，也彌補人力不足，更能提供突發性需求的服務能力；同時呼籲民眾能愛惜使用，審慎判斷需要人員服務時再按鈕，將有限服務資源應用在真正需要的地方。

台鐵二水站的公廁已連續10年獲得彰化縣政府評鑑為特優級公廁，最近再進化為全台第一...
台鐵二水站的公廁已連續10年獲得彰化縣政府評鑑為特優級公廁，最近再進化為全台第一個提供公廁有「服務得來速」的車站。記者何烱榮／攝影
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台鐵二水車站是彰化縣最偏遠的小站，最近公廁環境美化和提供「得來速」服務，讓旅客驚...
台鐵二水車站是彰化縣最偏遠的小站，最近公廁環境美化和提供「得來速」服務，讓旅客驚艷。記者何烱榮／攝影
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台鐵二水車站是彰化縣最偏遠的小站，新站長發揮創意，花小錢請資策會工程師寫程式後率...
台鐵二水車站是彰化縣最偏遠的小站，新站長發揮創意，花小錢請資策會工程師寫程式後率先在公廁，安裝「服務得來速」按鈕，台鐵將推廣到人力不足的車站。記者何烱榮／攝影
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衛生紙台鐵廁所
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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