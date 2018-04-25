溪湖巷弄長照站 失智家庭強力後援

2018-04-25 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



現年74歲的賴敏雄本來是溪湖鎮的老字號糕餅師傅，三年前突然看不懂時鐘、不會秤糕餅原料斤兩，家人帶去檢查才發現已經罹患失智症，賴敏雄的自理能力快速退化，加上難以捉摸的脾氣，讓73歲妻子賴巫雲霞照顧起來非常吃力，直到賴巫雲霞帶著丈夫到巷弄長照站，有人可以接替照護工作後，她才終於找到生活中的曙光。今天弘道巷弄長照站「憶智樂活之家」在彰化縣溪湖鎮正式揭牌，為溪湖鎮需要的失智家庭提供最強力的後援。

弘道巷弄長照站的社區輔導員蔡沛穎表示，賴敏雄阿公剛到長照站時，會不斷吵鬧要回家，也不願意吃藥，有時賴敏雄還會晚上不睡覺，騎著機車偷跑出門，讓家人擔心得不得了，可見本來家人照護他時有多辛苦。但自從適應長照站的生活後，賴敏雄進步非常多，不但脾氣變好、更笑臉常開，最重要的是，家人終於可以喘息。

賴巫雲霞含著眼淚說：「我終於可以好好睡一覺」，白天專車將賴敏雄送到長照站，賴巫雲霞可以休息、處理家事，傍晚再以最好的狀態，迎接丈夫回家，家人之間的氣氛也變得和緩，不再那麼緊繃。後來為了因應賴敏雄的需求，長照站再協助轉介至「溪湖慈恩日照中心」，給賴家更適當的協助。