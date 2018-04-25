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溪湖巷弄長照站 失智家庭強力後援

2018-04-25 19:56聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

現年74歲的賴敏雄本來是溪湖鎮的老字號糕餅師傅，三年前突然看不懂時鐘、不會秤糕餅原料斤兩，家人帶去檢查才發現已經罹患失智症，賴敏雄的自理能力快速退化，加上難以捉摸的脾氣，讓73歲妻子賴巫雲霞照顧起來非常吃力，直到賴巫雲霞帶著丈夫到巷弄長照站，有人可以接替照護工作後，她才終於找到生活中的曙光。今天弘道巷弄長照站「憶智樂活之家」在彰化縣溪湖鎮正式揭牌，為溪湖鎮需要的失智家庭提供最強力的後援。

弘道巷弄長照站的社區輔導員蔡沛穎表示，賴敏雄阿公剛到長照站時，會不斷吵鬧要回家，也不願意吃藥，有時賴敏雄還會晚上不睡覺，騎著機車偷跑出門，讓家人擔心得不得了，可見本來家人照護他時有多辛苦。但自從適應長照站的生活後，賴敏雄進步非常多，不但脾氣變好、更笑臉常開，最重要的是，家人終於可以喘息。

賴巫雲霞含著眼淚說：「我終於可以好好睡一覺」，白天專車將賴敏雄送到長照站，賴巫雲霞可以休息、處理家事，傍晚再以最好的狀態，迎接丈夫回家，家人之間的氣氛也變得和緩，不再那麼緊繃。後來為了因應賴敏雄的需求，長照站再協助轉介至「溪湖慈恩日照中心」，給賴家更適當的協助。

弘道老人福利基金會彰化服務處主任林博樺表示，長照2.0就是要讓民眾可以就近獲得長照服務諮詢，每周五天都提供延緩失能服務、餐飲服務及臨時托顧服務，「便利得就像柑仔店」。

長照站提供各種健康輔助活動，協助失智長輩減緩退化速度。記者凌筠婷／攝影
長照站提供各種健康輔助活動，協助失智長輩減緩退化速度。記者凌筠婷／攝影
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長照站的照顧服務員會帶領長輩進行桌遊或安排課程，減緩失智長輩的退化。記者凌筠婷／...
長照站的照顧服務員會帶領長輩進行桌遊或安排課程，減緩失智長輩的退化。記者凌筠婷／攝影
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賴巫雲霞（中）照顧罹患失智症的丈夫賴敏雄（左）三年，因長照站獲得喘息的空間。記者...
賴巫雲霞（中）照顧罹患失智症的丈夫賴敏雄（左）三年，因長照站獲得喘息的空間。記者凌筠婷／攝影
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弘道巷弄長照站「憶智樂活之家」今天在彰化縣溪湖鎮揭牌，提供周間白天照顧與臨托服務...
弘道巷弄長照站「憶智樂活之家」今天在彰化縣溪湖鎮揭牌，提供周間白天照顧與臨托服務。記者凌筠婷／攝影
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長照站提供各種健康輔助活動，協助失智長輩減緩退化速度。記者凌筠婷／攝影
長照站提供各種健康輔助活動，協助失智長輩減緩退化速度。記者凌筠婷／攝影
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長照站內還提供卡拉OK設備，提供長輩娛樂，長輩也能開心交朋友。記者凌筠婷／攝影
長照站內還提供卡拉OK設備，提供長輩娛樂，長輩也能開心交朋友。記者凌筠婷／攝影
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長照失智症
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