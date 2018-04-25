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大甲媽遶境彰化史上最安靜 魏明谷：往後廟會比照

2018-04-25 19:43聯合報 記者劉明岩╱即時報導

今年大甲媽祖遶境彰化縣期間，被譽為是有史以來最安靜的一次遶境活動，彰化縣長魏明谷強調，對於未來類似宗教遶境活動，也要比照此次模式辦理，在晚上10點至隔日凌晨6點對於炮竹噪音的管制，均將加強宣導，嚴格執法，還給民眾清新安寧的好印象。

魏明谷表示，大甲媽祖遶境進香活動，不管是去程或回鑾，都會經過彰化縣轄境，往年大量燃放炮竹、深夜噪音擾人、搶轎衝突事件等等現象，今年在警察局、消防局及各地支援義警、義消、志工等努力勸導、嚴正執法下大為降低，可以說是一次成功的、還給縣民清新的遶境活動，普獲好評，改變了長久以來各界對彰化縣的不良印象。

魏明谷請相關單位對於有功人員優予敘獎鼓勵，也對受傷同仁表達致敬慰問之意；對於在遶境期間因煙火炮竹不慎受傷的民眾，也請社會處前往關懷慰問。

今年大甲媽祖遶境彰化縣期間，彰化縣消防局會同警方執行安全維護及爆竹煙火宣導、違規查報取締工作，共計開立宣導單14件、舉發2件、扣留4件、沒入3件、成功勸導20件，扣留及沒入之爆竹煙火共計總重量73公斤及總火藥量48.561公斤。

彰化縣警察局執行2018大甲媽祖遶境專案，去、回程在彰化縣境計77小時期間，有2名員警遭攻擊受傷，另依妨害公務與違反社會秩序維護法共3案16人移送偵辦。

由於深夜禁止施放有笛音及爆炸音的爆竹、煙火，有的角頭在大甲媽遶境通過時，改以會噴...
由於深夜禁止施放有笛音及爆炸音的爆竹、煙火，有的角頭在大甲媽遶境通過時，改以會噴出彩紙的拉砲相迎，同樣引來喝采。記者劉明岩／攝影
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遶境大甲媽祖
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