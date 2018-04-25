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帶學生抽檢市售化妝品 弘光科大為消費者把關

2018-04-25 07:57聯合報 記者黑中亮╱即時報導

市售指甲油常含禁用的甲酫、鉛等成分，即使是其他化妝品中，也常驗出含汞，砷、鎘、鉛等重金屬，弘光科技大學昨天宣布，將自今年開始執行「台灣化妝品安全管控與產業升級的平台建置」計畫，將抽檢220件市售化妝品，建立資料庫，為消費者使用安全把關，並協助在地化妝品產業升級。

弘光科大副校長易光輝表示，發現近年來台灣的化妝品危機指數，並不小於食安，市場上化妝品曾經抽驗出美白面霜中含汞，腮紅、口紅、控油粉底液、睫毛膏等產品，分別驗出砷、鎘、鉛等重金屬，連精油產品有的也被驗出含黃樟素、毒性化學物質二氯甲烷、塑化劑等。

今年初食藥署公布市售16支指甲油含禁用的甲酫、鉛，其中包含美國知名美甲品牌，特別是這些重金屬、毒性物質使用後通，過呼吸道、皮膚等不同途徑侵入人體，將造成對人體的傷害，亟需建立安全管控平台，易副校長協同計畫主持人王曉芬，組成計畫執行團隊，使用食品與化妝品品質檢驗與分析中心實驗室，近三年來接受民間機構委託的化妝品檢測案件超過200件，協助廠商業者開發上市逾50項產品。

王曉芬指出，團隊帶領學生參與抽檢測市售產品，項目包括重金屬、塑化劑、農藥、甲醇、甲醛、雙氧水、有機溶劑、抗菌能力，也建立跨域聯盟，結合校內化妝品應用系、美髮造型設計系、文化創意產業系、資訊管理系，同步協助台灣化妝品產業升級。

弘光科大學術副校長易光輝（右一）帶領團隊，預計兩年抽檢220件市售化妝品，建立資...
弘光科大學術副校長易光輝（右一）帶領團隊，預計兩年抽檢220件市售化妝品，建立資料庫。圖／弘光科大提供
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弘光科大學術副校長易光輝（左一）帶領團隊，預計兩年抽檢220件市售化妝品，建立資...
弘光科大學術副校長易光輝（左一）帶領團隊，預計兩年抽檢220件市售化妝品，建立資料庫。圖／弘光科大提供
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弘光科大學術副校長易光輝（左一）帶領團隊，預計兩年抽檢220件市售化妝品，建立資...
弘光科大學術副校長易光輝（左一）帶領團隊，預計兩年抽檢220件市售化妝品，建立資料庫。圖／弘光科大提供
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