帶學生抽檢市售化妝品 弘光科大為消費者把關

2018-04-25 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



市售指甲油常含禁用的甲酫、鉛等成分，即使是其他化妝品中，也常驗出含汞，砷、鎘、鉛等重金屬，弘光科技大學昨天宣布，將自今年開始執行「台灣化妝品安全管控與產業升級的平台建置」計畫，將抽檢220件市售化妝品，建立資料庫，為消費者使用安全把關，並協助在地化妝品產業升級。

弘光科大副校長易光輝表示，發現近年來台灣的化妝品危機指數，並不小於食安，市場上化妝品曾經抽驗出美白面霜中含汞，腮紅、口紅、控油粉底液、睫毛膏等產品，分別驗出砷、鎘、鉛等重金屬，連精油產品有的也被驗出含黃樟素、毒性化學物質二氯甲烷、塑化劑等。

今年初食藥署公布市售16支指甲油含禁用的甲酫、鉛，其中包含美國知名美甲品牌，特別是這些重金屬、毒性物質使用後通，過呼吸道、皮膚等不同途徑侵入人體，將造成對人體的傷害，亟需建立安全管控平台，易副校長協同計畫主持人王曉芬，組成計畫執行團隊，使用食品與化妝品品質檢驗與分析中心實驗室，近三年來接受民間機構委託的化妝品檢測案件超過200件，協助廠商業者開發上市逾50項產品。