合歡山淨山 3小時清除700公斤垃圾

2018-04-21 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投林管處和國家森林志工今天到合歡山淨山，148人在武嶺、昆陽等知名景點清理環境，不到3小時就清出100袋重達700公斤的垃圾，主要都是零食包裝袋、保特瓶、煙蒂、紙屑等，讓合歡群峰恢復整潔樣貌，也代表合歡山高山杜鵑花季即將到來。

合歡山是國內賞雪勝地，最近幾年每次下雪，都吸引大批遊客賞雪，拍下銀白夢幻的北國風光，但大批遊客追雪，也為合歡山生態帶來不少衝擊，尤其是冰天雪地中，許多人準備熱食、零食禦寒，卻沒有落實將垃圾帶下山，每次雪季過後，山頭就有不少塑膠袋、紙屑等，破壞美景也衝擊高山生態。

南投、東勢、花蓮林區管理處及太魯閣國家公園、特有生物研究保育中心今天舉辦淨山活動，共有148員工及志工分別到昆陽、武嶺、合歡主峰、東峰、石門山等地清理垃圾，大家捲起衣袖拿著夾子及垃圾袋，穿梭在箭竹林中清理垃圾，花了3小時共清出100多袋垃圾，重達700多公斤，主要以零食、保特瓶、紙屑、煙蒂、塑膠袋為主，甚至還有鐵皮屋建材、輪胎鋁圈、腳踏墊、壞掉的避雷針等等。