暖心建商募900萬元 捐做翻轉教育

2018-04-21 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



由台中市建築經營協會、逢甲大學EMBA第11屆聯誼會及龍寶建設等企業共同主辦的「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會今晚在中興大學登場，演唱會匯集了近百家企業贊助，成功募集900萬元，捐做台灣行動菩薩助學協會「育成試探」及「發願成才」計畫，協助清寒孩子脫貧。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲說，中部建築業14年前不忍偏鄉學生為就學所苦，由麗明營造董事長、逢甲大學EMBA第11屆聯誼會長吳春山發起台灣行動菩薩助學協會，至今受助學生近萬人，發出逾億元助學金，協會推動偏鄉建築職人育成教育也展現成果，前二批的彰化縣芳苑國中泥作班學員共7人順利進入職場，月入逾5萬，成功翻轉人生，成為受人尊敬的泥作建築職人。

台中市建築經營協會理事長陳武華說，演唱會所募集的款項，扣除活動開辦費用後，將全數捐贈給台灣行動菩薩助學協會，全力協助協會推動「育成試探」及「發願成才」計畫，給予清寒孩子脫貧的機會。建經協會也另捐贈40萬元給中興大學「興翼計畫」，協助弱勢學生就讀大學。

龍寶建設董事長張麗莉說，希望藉由在東勢高工、二林高中發起的「發願成才」計畫，讓老師傅的技術得以傳承，培育出為社會所用的營建專業技術人才。