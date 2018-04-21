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吳念真支持徵兵制 原來是為了這個原因

暖心建商募900萬元 捐做翻轉教育

2018-04-21 21:26聯合報 記者趙容萱╱即時報導

由台中市建築經營協會、逢甲大學EMBA第11屆聯誼會及龍寶建設等企業共同主辦的「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會今晚在中興大學登場，演唱會匯集了近百家企業贊助，成功募集900萬元，捐做台灣行動菩薩助學協會「育成試探」及「發願成才」計畫，協助清寒孩子脫貧。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲說，中部建築業14年前不忍偏鄉學生為就學所苦，由麗明營造董事長、逢甲大學EMBA第11屆聯誼會長吳春山發起台灣行動菩薩助學協會，至今受助學生近萬人，發出逾億元助學金，協會推動偏鄉建築職人育成教育也展現成果，前二批的彰化縣芳苑國中泥作班學員共7人順利進入職場，月入逾5萬，成功翻轉人生，成為受人尊敬的泥作建築職人。

台中市建築經營協會理事長陳武華說，演唱會所募集的款項，扣除活動開辦費用後，將全數捐贈給台灣行動菩薩助學協會，全力協助協會推動「育成試探」及「發願成才」計畫，給予清寒孩子脫貧的機會。建經協會也另捐贈40萬元給中興大學「興翼計畫」，協助弱勢學生就讀大學。

龍寶建設董事長張麗莉說，希望藉由在東勢高工、二林高中發起的「發願成才」計畫，讓老師傅的技術得以傳承，培育出為社會所用的營建專業技術人才。

「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會，參與演出藝人包括詹雅雯、黃妃，李子森、李明洋、符瓊音、朱俐靜等人。詹雅雯表示，她因童年家境困頓，為了分擔家計，差點成了中輟生，看到弱勢學生就好像看到兒時自己，這次的演出對她別具意義。

7名彰化縣芳苑國中泥作班畢業的職人順利進入職場，7人一起參觀日本左官達人比賽時合...
7名彰化縣芳苑國中泥作班畢業的職人順利進入職場，7人一起參觀日本左官達人比賽時合影。圖／台灣行動菩薩助學協會提供
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翻轉教育、倍愛起飛公益演唱會共募集900萬元，由逢甲大學EMBA第11屆聯誼會理...
翻轉教育、倍愛起飛公益演唱會共募集900萬元，由逢甲大學EMBA第11屆聯誼會理事長吳春山（右起）、龍寶董事長張麗莉、中市建經協會理事長陳武華共同捐贈給台灣行動菩薩助學協會，由理事長陳志聲代表接受。記者趙容萱／攝影
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台灣行動菩薩助學協會在彰化縣芳苑國中推動泥作職人教育，邀請業師來教導泥作班學生泥...
台灣行動菩薩助學協會在彰化縣芳苑國中推動泥作職人教育，邀請業師來教導泥作班學生泥作功夫。圖／台灣行動菩薩助學協會提供
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