台中市科學展覽會放榜 華盛頓中學私校大贏家

2018-04-21 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪上元 ╱即時報導



台中市科學展覽會日前放榜，首次舉辦的行為與社會科學科類組，私立華盛頓中學包辦前三名，其他類組也得到9項佳績，並獲得最佳團體獎第三名，是今年私校的最大贏家。

以「生死兩茫茫，酒駕怎思量」為題，得到行為與社會學科首獎的學生林子芸、吳昱霆、林郁臻說，酒駕是社會難題，新聞上常看到不少酒駕受害者，法律雖不斷將刑責加重，但通常只有短暫嚇阻作用，後續案件仍層出不窮，以法律系為目標的她們因此決定好好研究相關題材。

林子芸說，比照各國的酒駕刑罰，日本有連坐法、新加坡祭鞭刑、洛杉磯使用酒駕偵測器等，都比國內的酒駕防制有效，因此建議政府借鏡各國改進防制方法及法令。

得到植物學科類組第二名的學生湯詠傑、陳禹成、林育昇說，因台灣的空汙日漸嚴重，因此以「盆栽」探討哪種植物可有效降低PM2.5作為題目，實驗中發現,多種景天科的月兔耳、石蓮等多肉植物，利用植物大表面積的葉面，可有效收集空氣中的PM2.5，是綠化兼清淨空氣的好方法。

酒駕組華中指導老師廖祐崧、蕭雅瀞說，社會科學研究難以一步到位，唯有持之以恆的調查分析才能成功。盆栽組指導老師戴佩玲表示，鼓勵學生從生活中去發現科學的奧妙，研究過程中也能訓練學生的思考和統整能力。