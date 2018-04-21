親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

市長初選競選經費公布了！黃偉哲花了3327萬元

一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

台中市科學展覽會放榜 華盛頓中學私校大贏家

2018-04-21 11:42聯合報 記者洪上元╱即時報導

台中市科學展覽會日前放榜，首次舉辦的行為與社會科學科類組，私立華盛頓中學包辦前三名，其他類組也得到9項佳績，並獲得最佳團體獎第三名，是今年私校的最大贏家。

以「生死兩茫茫，酒駕怎思量」為題，得到行為與社會學科首獎的學生林子芸、吳昱霆、林郁臻說，酒駕是社會難題，新聞上常看到不少酒駕受害者，法律雖不斷將刑責加重，但通常只有短暫嚇阻作用，後續案件仍層出不窮，以法律系為目標的她們因此決定好好研究相關題材。

林子芸說，比照各國的酒駕刑罰，日本有連坐法、新加坡祭鞭刑、洛杉磯使用酒駕偵測器等，都比國內的酒駕防制有效，因此建議政府借鏡各國改進防制方法及法令。

得到植物學科類組第二名的學生湯詠傑、陳禹成、林育昇說，因台灣的空汙日漸嚴重，因此以「盆栽」探討哪種植物可有效降低PM2.5作為題目，實驗中發現,多種景天科的月兔耳、石蓮等多肉植物，利用植物大表面積的葉面，可有效收集空氣中的PM2.5，是綠化兼清淨空氣的好方法。

酒駕組華中指導老師廖祐崧、蕭雅瀞說，社會科學研究難以一步到位，唯有持之以恆的調查分析才能成功。盆栽組指導老師戴佩玲表示，鼓勵學生從生活中去發現科學的奧妙，研究過程中也能訓練學生的思考和統整能力。

校長吳榕峯表示，校方很鼓勵學生參加比賽，有助活用知識, 開發解決問題的能力。

今年華盛頓中學在台中市科學展覽會共得到9項佳績，是私校的大贏家。記者洪上元／攝影
今年華盛頓中學在台中市科學展覽會共得到9項佳績，是私校的大贏家。記者洪上元／攝影
分享
得到植物學科第二名的湯詠傑(左)、陳禹成(右)，希望能找到利用自然植物改善空汙的...
得到植物學科第二名的湯詠傑(左)、陳禹成(右)，希望能找到利用自然植物改善空汙的方法。記者洪上元／攝影
分享
得到行為與社會學科首獎的林郁臻(左)、林子芸(中)、吳昱霆(右)，期望能透過研究...
得到行為與社會學科首獎的林郁臻(左)、林子芸(中)、吳昱霆(右)，期望能透過研究專題找到對社會更有利的做法。記者洪上元／攝影
分享

酒駕PM2.5華盛頓

相關新聞

嘉縣鹿草國小增設幼兒園 5月完成評估

2018-04-19 20:29

教室成戲院！台南兒童文學月 15所校園fun電影

2018-04-19 13:54

每次段考都前三名 清寒國二生：不想讓父母擔心

2018-04-19 11:27

免試跨區讀高中職 30日起申請

2018-04-19 00:04

新住民學童圓夢 用鏡頭說媽媽的故事

2018-04-18 23:46

龍年新生多 家長：孩子竟無法讀學區國小

2018-04-18 15:18

他被小四生笑「頭髮醜」 家長回話讓他更火大

2018-04-18 12:43

讓學生少吃粉筆灰 水上國中3教室換水擦環保黑板

2018-04-17 17:48

會考攻略／社會科生活化 強調跨科統整與圖表判讀

2018-04-17 15:37

會考寫作攻略／請別再說 「孩子，多看書作文就會進步」

2018-04-17 09:15

彰縣小學新生人數五年來首度增加 同安是最迷你小學

2018-04-16 21:37

入學曾獲60萬元 啟英高中全國舞蹈奪冠績優生錄取國體

2018-04-16 20:27

新竹市關埔地區小一新生 可望全數在地就學

2018-04-16 14:52

桃園高中77年校慶 邀「月見兔」化身閱讀大使

2018-04-15 13:35

蘆洲國小120歲校慶 氣氛超嗨

2018-04-14 23:33

學生變創客 六和高中附設國中部玩轉特色展

2018-04-14 20:12

時隔40年 大華小學金字銜重現光彩

2018-04-14 18:07

手擲機飛行競賽挑戰創意飛翔 滯空27.4秒奪冠

2018-04-14 17:38

頭份國中估400新生 教室不夠用

2018-04-13 22:59

6班變32班！頭份國中學生數逆勢成長 教室嚴重不足

2018-04-13 21:13

阿里山國小勇士營 畢業生入山轉大人

2018-04-13 15:05

會考今寄准考證 報名再創新低

2018-04-12 23:44

考生注意！高中職藝才班特招甄選 採分類分區施測

2018-04-12 14:32

國中教育會考 13日寄發准考證

2018-04-12 11:26

科技日新月異 為何這些學生仍熱衷傳統技藝？

2018-04-12 10:26

TMT中小學數學檢定 獲7大學認可

2018-04-11 23:31

高中將設課程諮詢教師 輔導學生探索生涯

2018-04-11 23:26

指點迷津！高中將設課程諮詢教師 輔導學生對應出路

2018-04-11 21:01

青年奧林匹克首納街舞 治平簡嘉呈將赴日爭取青奧門票

2018-04-11 18:16

桃連區擴大優先免試入學 今年增額分配多137名額

2018-04-11 17:52

我是為你好？心理師6建議 助家長和孩子討論選校

2018-04-11 14:02

第2屆亞洲合唱節 六龜高中學生將赴美獻藝

2018-04-11 11:15

會考攻略／數學科敢寫就得分 給不同程度考生的建議

2018-04-10 08:44

彰中學生日本踏查 醫學藝術政治樣樣好奇

2018-04-09 21:31

塑膠袋做水母 小琉球閒置教室變海底世界

2018-04-09 20:30

適應新環境文化 CQ、IQ、EQ未來必備

2018-04-09 15:14

會考寫作攻略／意若思鏡與儲思盆

2018-04-09 14:02

家政課很「營養」 學生自製黃金菜單

2018-04-08 23:36

少子化招生特效藥！ 私校靠這招逆勢成長、翻10倍

2018-04-08 21:34
看更多

熱門文章

最好兩年前開始準備！ 大學交換甄選密技大公開

2018-04-20 15:40

影／中山工商衝刺追分成功 師包粽祝福學生

2018-04-21 08:32

影／為什麼有口臭？到底該如何重拾好口氣呢！

2018-04-20 14:16

蘭院學生實彈射擊體驗 神槍手：滿靶原因是平常心

2018-04-20 16:27

增技職科系名額 培養製造業生力軍

2018-04-20 14:21

北京高考6月登場 台灣考生參加可直接「加10分」

2018-04-21 10:15

教育部公文寫「執行曲球」 教授：沒人勘誤？

2018-04-21 11:31

教育部清查赴陸計畫？ 學者批：因噎廢食

2018-04-21 11:33

數感實驗室／大樂透的系統包牌

2018-04-20 15:58

漁會招考近百人 平均起薪3萬5

2018-04-21 00:16

育德工家航空館落成 董事長：完善航太學府之一

2018-04-20 16:25

司法、調查等5特考 5月4日起報名

2018-04-21 00:16

各地漁會工作性質不同 考前先搞懂

2018-04-21 00:16

營養師熱門 健身教練4度考照

2018-04-21 00:16

考照祕訣／留意食安時事 別忘正常作息

2018-04-21 00:16

提升就業 雙軌訓練108學年度擴大招生

2018-04-20 18:05

弘光科大新加坡國際廚藝挑戰賽 兩年奪冠密訓大公開

2018-04-20 16:51

蔣公流淚？ 中山大學銅像公投結果 孫不動蔣遷移

2018-04-20 22:42

林海音百年冥誕 成大台文館規劃紀念活動

2018-04-20 13:15

台中市科學展覽會放榜 華盛頓中學私校大贏家

2018-04-21 11:42

外埔3校聯盟共學 這花期很花博

2018-04-20 23:34

國際廚藝挑戰賽 弘光科大18名學生密訓

2018-04-20 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top