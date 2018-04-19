另類裝置藝術展 彰化藝術館做多元呈現

2018-04-19 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



一群充滿熱情與創作能量的非傳統藝術領域創作者，應彰化市公所之邀，自即日起至5月6日，舉辦「前進彰化-台灣X藝術群類裝置展」，作者群希望藉由多元的藝術表現，來創造台灣藝術發表的新氣象。市長邱建富歡迎民眾踴躍前往觀賞此一非常特別的藝術饗宴。

策展人紀向表示，裝置藝術更是現代藝術表達的另一個新異形式，此次在彰化藝術館展覽的，就是「台灣X藝術群｣以類裝置的方式呈現，除了視覺平面藝術的表現，也有多媒材的表達，期望在既有傳統藝術中，開拓出一種屬於台灣，更能凸顯台灣人文精神的藝術創作。

「台灣X藝術群｣是屬於台灣新興的藝術團體，成員中包括擅長多媒材的紀向、青瓷表現新藝術的鍾敏建、探索生命圖像的郭益逢與圖像藝術表達的黃瑞慶，用深邃石雕表現生命情境的魏國龍、與用銅雕鍛造浪漫作品的姜禹。

此外，還有嫻熟中國重彩美學繪畫的劉建忠，與用藝術觀點窺視人性的徐培元、林玲煥的類行動美學，在此更以一種藝術跳躍式交流方式，邀請嘉義藝術家鄭啟瑞創作一樣不同人性探索，而吳筱瑩則是以一種新浪漫主藝表現了藝術存在的美感。