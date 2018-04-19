台灣大道禁左轉路段公告期太短？王義川：假日加強宣導

2018-04-19 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



4月21日台灣大道往西、文心路口，惠中路往南、台灣大道路口禁止左轉。交通局長王義川今天表示，台灣大道目前往市區方向塞車嚴重，往西禁止左轉後，增加15秒直行時間，將有效舒緩塞車現象，欲左轉的車輛可走東興、大墩、惠中等替代道路。

台中市交通局18日才公告這兩個禁止左轉路段，21日就要實施，被用路人批評「宣導期太短」，文心路禁左轉後，車輛都會塞到惠中路。

交通局長王義川說，往西的文心路口禁止左轉，每小時大約影響120輛車，這個路口上、下游都有替代道路，並不擔心；一旦禁轉，往市區的綠燈秒數延長15秒，三個車道等於有45秒時間，舒緩的車流量很可觀。而惠中路、惠中路一段的道路不對稱，事故率高，前後也有3條替代道路。

王義川說，21日上午現場施工、中午後正式實施，前3天會派駐員警24小時在現場指揮交通，將再觀察東興、大墩、惠中的左轉車流量檢討，「轉向管制」是改善台灣大道塞車的「斷流」策略。

有用路人認為，公告期間不到7天太短，「斷流」只是把車輛都疏散到其他替代道路，車輛「繞出來」還是會在台灣大道上，上班時間、假日往東方向塞車問題沒有解決。