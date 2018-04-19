整頓台灣大道壅塞 21日起往西往南各1處禁止左轉
改善台灣大道交通壅塞，台中市交通局提出分流、斷流、順流3策略，以車道管制、轉向管制、號誌調整等作法進行改善。
4月21日起，「台灣大道東往西至文心路口」及「惠中路北往南至台灣大道路口」禁止左轉，將路口原本的左轉綠燈時間分配給直行車流，改善路況，提醒用路人提早改道。
交通局長王義川指出，改善台灣大道壅塞，首先是「分流」即車道管制，交通局啟動下高速公路分流至環中路，再經由市政路進入市區的策略，假日下午透過交警協助分擔部分車流；同時，整合慢車道直行公車路線進入優化公車專用道，適度提高專用道的使用率，也降低慢車道的公車與機車的衝突。
過去已提升機車行駛速度約二成，目前正規畫5月再推出其他直行公車路線進入專用道，以及國道客運分流至市政路或行駛快車道，使國道客運避開朝富路至惠中路間的壅擠路段。
其次是「斷流」即轉向管制，台灣大道目前多數路口開放左轉車進行左轉，卻也增加直行車與橫向車流的紅燈時間，經考量轉向流量、替代道路，規劃台灣大道往西至文心路口，及惠中路往南至台灣大道路口從4月21日起禁止左轉，將路口原本的左轉綠燈時間分配給直行車流。
未來文心路口禁止左轉後，用路人仍在文心路上游路口左轉東興路、大墩路，或下游路口左轉惠中路；惠中路往南方向禁止左轉後，可提前左轉青海路，或於下游左轉市政北一路。交通局將把文心路及惠中路實施成果納入檢討後，進一步評估英才路、健行路、黎明路等路口左轉管制策略。
「順流」是號誌調整，運用號誌設計分配綠燈提升交通效率，台灣大道與黎明路、河南路、惠中路、文心路、忠明南路等重要幹道相交，交通局針對台灣大道提出多路口的續進設計，增加路口續進的群組規模，也適度增加台灣大道綠燈，經過近2個月的調整，用路人確實感受到台灣大道綠燈的時間增加而降低行駛台灣大道的時間。
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