整頓台灣大道壅塞 21日起往西往南各1處禁止左轉

2018-04-19 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



改善台灣大道交通壅塞，台中市交通局提出分流、斷流、順流3策略，以車道管制、轉向管制、號誌調整等作法進行改善。

4月21日起，「台灣大道東往西至文心路口」及「惠中路北往南至台灣大道路口」禁止左轉，將路口原本的左轉綠燈時間分配給直行車流，改善路況，提醒用路人提早改道。

交通局長王義川指出，改善台灣大道壅塞，首先是「分流」即車道管制，交通局啟動下高速公路分流至環中路，再經由市政路進入市區的策略，假日下午透過交警協助分擔部分車流；同時，整合慢車道直行公車路線進入優化公車專用道，適度提高專用道的使用率，也降低慢車道的公車與機車的衝突。

過去已提升機車行駛速度約二成，目前正規畫5月再推出其他直行公車路線進入專用道，以及國道客運分流至市政路或行駛快車道，使國道客運避開朝富路至惠中路間的壅擠路段。

其次是「斷流」即轉向管制，台灣大道目前多數路口開放左轉車進行左轉，卻也增加直行車與橫向車流的紅燈時間，經考量轉向流量、替代道路，規劃台灣大道往西至文心路口，及惠中路往南至台灣大道路口從4月21日起禁止左轉，將路口原本的左轉綠燈時間分配給直行車流。

未來文心路口禁止左轉後，用路人仍在文心路上游路口左轉東興路、大墩路，或下游路口左轉惠中路；惠中路往南方向禁止左轉後，可提前左轉青海路，或於下游左轉市政北一路。交通局將把文心路及惠中路實施成果納入檢討後，進一步評估英才路、健行路、黎明路等路口左轉管制策略。