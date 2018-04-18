有白手套收黑錢？國姓鄉長歡迎檢舉還加碼20萬獎金

2018-04-18 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣國姓鄉近期謠傳鄉長丘埔生任內工程標案涉弊，有「特定人士」擔任其白手套；因傳言在地方發酵，丘今大動作出面闢謠，指稱「子虛烏有」更要各界監督檢舉，若他真涉貪遭起訴，再加碼20萬元給檢舉人。

丘埔生指出，近期有不少鄉親向他詢問謠言真偽，他才知道有人散播「鄉內有特定人士是鄉長白手套，幫忙收黑錢」，嚴重影響他和公所團隊的聲譽，令他怒不可遏，決定出面說明且反擊，同時印製7000多份公開信發送至鄉內各家戶說明。

丘說，從他就任鄉長以來，公所內各項工程、採購案均依法公開招標，同時全力遏止工程圍標，因此在其任內，不僅他，就連公所團隊均無人因案遭起訴或判刑；而他若有白手套，何需公開招標且遏止圍標，又豈敢阻擋砂石車走平面道路。

丘提到，他行得正，做得直，未料仍遭有心人士惡意操作抹黑，利用社區小型聚會活動散播謠言，因他確定參選國姓鄉長爭取連任，懷疑謠言是因為選舉才出現的政治操作，他不恥這種「烏賊戰術」，選舉要比建設、誠實，而非比誰會造謠。

但面對謠言逐漸發酵，丘印製逾7000多份公開信，且在今天發放給鄉內各住戶，他說，信中除說明原因，更提供南投地檢署、南投調查站和廉政署檢舉專線，籲民眾提出具體事證檢舉不法，若他個人真遭檢舉判刑，他再加發獎金20萬元。