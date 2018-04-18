歷史建築台中市長公館 變身長照諮詢站

2018-04-18 15:15 中央社 台中18日電



台中市歷史建築台中市長公館活化委外變身為銀髮族夢想園地「不老夢想125號」，今天在台中市副市長林依瑩的見證下，正式啟動「125度C照顧角落」，提供長照整合諮詢服務。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，隨著高齡化速度加快，國人越來越重視長者照顧、社會參與等議題，2016年弘道呼應台中市托老政策與活化歷史建築，以銀髮、文創、食飲等「銀創參與」為規劃概念，在原台中市長公館打造「不老夢想125號」。

王乃弘指出，「不老夢想125號」是以不老夢想與銀髮就業為推動基礎，於2月份通過甄選，成為台中市政府2018年度社區整體照顧體系A級單位，今天更正式啟動「125度C照顧角落」，未來民眾只要有照顧需求，都可以前往詢問，由專業人員協助安排，提供單一窗口的長期照顧整合服務。

林依瑩在啟動儀式中分享「照顧到底事」輕講座，現場同時舉辦照顧主題特展，透過生動有趣的插畫、溫暖貼心的照顧故事，與活潑的互動問答留言，帶領民眾用輕鬆、多元的方式認識長照。

弘道基金會指出，「125度C照顧角落」每週6天對外開放，家中有照顧需求的民眾可親自來館或來電，進行一對一的諮詢，經長照中心照顧專員了解與評估後，協助民眾進行申請、規劃所需的照顧服務項目，媒合安排家中附近適合的資源或單位，提供實質幫助，並進行持續性的追蹤與關懷，真正給予家中有照顧需求的民眾，最強大而溫暖的支持。

弘道基金會表示，「125度C照顧角落」在下半年將規劃提供乾燥車服務，前往有需要的民眾家中或社區，進行家中寢具消毒乾燥服務，徹底杜絕塵(蹣)、疥蟲等病原，提升被照顧者的健康。