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綠營政二代未過初選 陳俞融：努力不夠

2018-04-18 13:39聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市中西區的民進黨市議員初選，競爭激烈，3人搶2提名，治標性「政二代」前台中市長張溫鷹女兒陳俞融，角逐失利。

陳俞融在臉書上發表聲明表示：「努力不夠」，勇敢面對失敗結果。

陳俞融說，民調的結果，俞融沒有獲得提名的資格，初選的落敗，代表俞融的努力不夠，會勇敢面對失敗的結果，感謝所有幫助的鄉親朋友以及競選幹部，會繼續紮根服務，也請各位朋友給予鞭策與指導，我們後會有期，謝謝！俞融敬上

陳俞融是前台中市長張溫鷹的女兒，這次參加初選，媽媽張溫鷹強力輔選，市長林佳龍也陪同掃街，有兩張「市長牌」力挺！

台中市中西區的民進黨市議員初選，競爭激烈，陳俞融在臉書上發表聲明表示：「努力不夠...
台中市中西區的民進黨市議員初選，競爭激烈，陳俞融在臉書上發表聲明表示：「努力不夠」，勇敢面對失敗結果。圖／取自陳俞融臉書
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陳俞融是前台中市長張溫鷹的女兒，這次參加初選，媽媽張溫鷹強力輔選，市長林佳龍也陪...
陳俞融是前台中市長張溫鷹的女兒，這次參加初選，媽媽張溫鷹強力輔選，市長林佳龍也陪同掃街，有兩張「市長牌」力挺！圖／陳俞融提供
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張溫鷹民進黨林佳龍

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