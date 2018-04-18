綠營政二代未過初選 陳俞融：努力不夠

2018-04-18 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市中西區的民進黨市議員初選，競爭激烈，3人搶2提名，治標性「政二代」前台中市長張溫鷹女兒陳俞融，角逐失利。

陳俞融在臉書上發表聲明表示：「努力不夠」，勇敢面對失敗結果。

陳俞融說，民調的結果，俞融沒有獲得提名的資格，初選的落敗，代表俞融的努力不夠，會勇敢面對失敗的結果，感謝所有幫助的鄉親朋友以及競選幹部，會繼續紮根服務，也請各位朋友給予鞭策與指導，我們後會有期，謝謝！俞融敬上