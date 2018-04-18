中市台灣大道兩重要路口 將禁止左轉

2018-04-18 15:16 中央社 台中18日電



台灣大道是台中市重要的主線道路，為改善交通壅塞問題，台中市交通局今天表示，自21日起，「台灣大道東往西至文心路口」及「惠中路北往南至台灣大道路口」禁止左轉。

台灣大道是進出台中市重要門戶，串聯火車站所在的城中城及海線沙鹿梧棲，沿途有大學、工業區、百貨商圈、草悟道、秋紅谷等著名景點，且為國道1號台中交流道出入口，是台中市內車流匯聚的尖峰路段。

交通局長王義川表示，市府提出分流、斷流、順流等策略，以車道管制、轉向管制、號誌調整等作法進行改善，自21日起，「台灣大道東往西至文心路口」及「惠中路北往南至台灣大道路口」禁止左轉，將路口原本的左轉綠燈時間分配給直行車流，以改善路況，未來將持續滾動檢討與調整，提供更安全順暢的交通環境。

王義川指出，未來文心路口禁止左轉後，用路人仍可於文心路上游路口左轉東興路、大墩路，或下游路口左轉惠中路；惠中路往南方向禁止左轉後，則可提前左轉青海路，或於下游左轉市政北一路。交通局將把文心路及惠中路實施成果納入檢討後，進一步評估英才路、健行路、黎明路等路口左轉管制策略。

由於台灣大道與黎明路、河南路、惠中路、文心路、忠明南路等重要幹道相交，王義川表示，交通局最近針對台灣大道提出多路口的續進設計，增加路口續進的群組規模，也適度增加台灣大道綠燈。

王義川說，經過近2個月的調整，用路人確實感受到台灣大道綠燈的時間增加而降低行駛台灣大道的時間。至於與台灣大道相交幹道的綠燈相對折減，目前還在可接受的範圍。