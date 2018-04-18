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台中豪宅免租金 男屋主只想找外國或想網創的女孩

2018-04-18 10:43聯合新聞網 綜合報導

豪宅外觀。圖擷自591租屋網
豪宅外觀。圖擷自591租屋網
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想免費輕鬆入住豪宅嗎？趕快來檢查自己是否符合以下這些條件！591租屋網站上近日出現一則免費出租豪宅的租屋資訊引起網友們討論，該物件名稱寫著「草悟道豪宅，房間免費租外國或想網創的女孩」，還列出好多張屋況美照。

名建築師李天鐸操刀設計

這棟「科博雙星大樓」地點在相當熱鬧的台中市西區台灣大道二段，廣三SOGO百貨旁邊，附近還有科博館，整棟大樓共26樓，要出租的8坪雅房位在17樓，刊登訊息的為一名李先生，附註說自己是屋主，請仲介勿擾。

屋況內容載明豪宅有免費游泳池、健身房、SPA、電影院，還有頂樓景觀很不錯的空中花園，夜景也超美，大樓附設咖啡廳，餐點飲料都很便宜，而且這棟還是由名建築師李天鐸設計的高級豪宅大樓。

只租25歲以下的單身女孩

屋主說房子總共有四間房間，他自己住主臥，因常出國及想嘗試發展新事業，所以想找幾個合得來的室友，分別可幫忙清掃房子及成為事業上的幫手，所以才想說無償把房間租給25歲以下的女孩。

他表示，一房租給愛清潔打掃的女孩，需要負責住宅的整理清潔，但是這間已經租出去了；另一房想租給25歲會中文，個性開朗大方，生活習慣合得來的外國單身女孩。

還有另一間想租給喜歡宅在家，敢想敢做想要利用網路行銷自創品牌的女孩，「但周一至周五每天2小時要幫忙我做助理工作，若確定是真心努力的女孩，我會提供資源與資金協助創業且利潤共享，怕失敗的別來，也謝絕保險直銷女孩。」

「以工換宿」新型用人方式

屋主甚至又附加說，這些女孩必須單身無男友，他不接受室友以外的人來訪或留宿，他解釋，自己過去是做女性化妝品的網路貿易，習慣只跟女性合作，他還另有270坪的地下室閒置，想做一種新型態的共創商務中心，因此現在先用這種「以工換宿」的新型用人方式。

有網友看了覺得很划算，「房租不用錢，只要月繳1000元就好，管理費、清潔費、第四台、網路、水費、電費、瓦斯費就全包了」；然而也有人認為，屋主寫的太文謅謅了，「記得以前有個租屋廣告是這樣寫的很直白，限女，房租可抵，多簡單明白呀！」還有人直接看出重點，「3間雅房是沒廁所的，房東該不會在共用浴廁偷裝針孔，然後把拍到的影片拿去賣，租金的來源其實是這個啊！」

要出租的雅房。圖擷自591租屋網
要出租的雅房。圖擷自591租屋網
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豪宅內部空間。圖擷自591租屋網
豪宅內部空間。圖擷自591租屋網
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