台灣第一人！身障女網選手獲英商夢想資助計畫120萬

2018-04-17 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「只要有國際性比賽，我就報名參加，要爭取績分，一定要擠進全界排名12名內才能取得下屆身障奧運女網賽資格。」目前國內排名第一，世界排名第20的身障女網選手黃楚茵最近像空中飛人，獨自帶著重達30公斤的行囊、球拍及還有1輛運動輪椅，飛往韓國參加大邱、釜山兩場國際網賽，26日轉戰日本神戶，五月初再飛韓國仁川，賽後再戰日本福岡賽。

「楚茵在追築她偉大的夢！」她的媽媽今天接受訪問時表示，「楚因每天晚上都會跟我在 LINE視訊講話，我很開心看到楚茵坐在輪椅上，又拿起球拍展露自信和笑容打球，放手讓楚茵單飛，內心很不捨，但一定要讓楚茵勇敢追夢。」

黃楚茵在大葉大學教練賴永僚的鼓勵下，最近自己寫自我訓練與爭取參加2020身障奧運女網選手的計畫書，通過英商帝亞吉歐公司嚴格審查，獲得「第14屆KEEP WALKING 夢想資助計畫」贊助對象，金額達新台幣120萬元。賴永僚說，帝亞吉歐是世界知名的酒商，每年贊用10名不同領域的優秀人才圓夢，黃楚茵是台灣第一位獲得贊助的人。

黃楚茵家住彰化縣和美鎮，從小與媽媽相依為命，很喜歡打網球，是大葉大學自動化工程系畢後，曾獲得大專盃網冠軍；14年前一場車禍造成她終身要與輪椅為伴，但她不向命運低頭，經過漫長的治療、復健後回到母校，向教練賴永僚表明重拾球拍上場打球的心意，用毅力克服肢體障礙再度馳騁球場。

黃楚茵大學畢業幫人維修電腦賺錢，不幸在兩年後，即民國93年3月14日她要參加國手選拔途中車禍導致半身癱瘓，一度網球夢碎。因車禍賠償問題，她下決心苦讀，考上東海大學法律系，半工半讀，去年取得法律學士學位，除專心打球，也熱心幫人解答法律問題。

「車禍造成楚茵的頸椎神經欉受傷，住院2年，又復健5、6年。」她媽媽說，有一天楚茵表明要再打網球，希望載她回母校找賴教練，她每星期接送楚茵到學校練球5年多，楚茵不忍她太累，3年多前她買了1輛車改裝後，放手讓楚茵自己可隨時出門。

賴永僚說，黃楚茵就讀大葉大學時加入網球隊，常代表學校四處征戰，大四時考取網球教練證照。沒想到一場車禍讓她的網球夢幾乎破滅。9年前，楚茵打電話訴說她的狀況，問他能不能再指導她重拾球拍，他被她的決心與毅力感動，答應一起努力。