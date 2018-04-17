大甲媽的3尊醫療媽 駐駕員林宏仁醫院

2018-04-17 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮媽祖4月13日起駕遶境， 5尊大甲醫療媽先行到鎮瀾宮謁祖，4月10日返回嘉義會館途中，3尊醫療媽駐駕惠來醫療社團法人宏仁醫院，將停留至4月23日，信眾可把握時間近距離祈求醫療媽鼎盛香火護佑平安健康。

大甲鎮瀾宮5尊醫療媽由大甲媽醫療團供奉，隨著團長李俊穎的居住地，會館設在嘉義市。李俊穎說，5尊醫療媽之中最大尊的醫療媽，將在今年7月19日（農曆6月7日）會館安爐安座大典成為鎮殿媽，不再跟醫療團四處安巡，這次謁祖是5尊醫療媽最後一次結伴同行，也是鎮殿媽最後一次在外駐駕。

大甲醫療媽因信徒居間牽線，兩年前開啟大甲媽遶境前，3尊醫療媽先進駐員林宏仁醫院護庇黎民的善緣。李俊穎表示，大甲媽遶境期間，5尊醫療媽也外出安巡已是第10年，宗教習俗10年「圓載」，日後醫療媽不再全體出動，至於到員林宏仁醫院駐駕是第3年，宗教習俗常以3年為約，3年期滿「圓科」。