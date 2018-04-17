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大甲媽的3尊醫療媽 駐駕員林宏仁醫院

2018-04-17 20:22聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖4月13日起駕遶境， 5尊大甲醫療媽先行到鎮瀾宮謁祖，4月10日返回嘉義會館途中，3尊醫療媽駐駕惠來醫療社團法人宏仁醫院，將停留至4月23日，信眾可把握時間近距離祈求醫療媽鼎盛香火護佑平安健康。

大甲鎮瀾宮5尊醫療媽由大甲媽醫療團供奉，隨著團長李俊穎的居住地，會館設在嘉義市。李俊穎說，5尊醫療媽之中最大尊的醫療媽，將在今年7月19日（農曆6月7日）會館安爐安座大典成為鎮殿媽，不再跟醫療團四處安巡，這次謁祖是5尊醫療媽最後一次結伴同行，也是鎮殿媽最後一次在外駐駕。

大甲醫療媽因信徒居間牽線，兩年前開啟大甲媽遶境前，3尊醫療媽先進駐員林宏仁醫院護庇黎民的善緣。李俊穎表示，大甲媽遶境期間，5尊醫療媽也外出安巡已是第10年，宗教習俗10年「圓載」，日後醫療媽不再全體出動，至於到員林宏仁醫院駐駕是第3年，宗教習俗常以3年為約，3年期滿「圓科」。

員林宏仁醫院院長郭顯懋說，大甲鎮瀾宮醫療媽過去兩年駐駕醫院期間，吸引眾多信徒絡繹前來祈求庇佑，因今年「圓科」，大甲媽20日回鑾時將到宏仁醫院駐蹕，跟醫療媽會合，宏仁醫院將為跟隨大甲媽遶境的香客免費醫療。

3尊醫療媽現在正駐駕在員林宏仁醫院，信眾可以在23日前就近前往祈求庇佑。記者凌筠...
3尊醫療媽現在正駐駕在員林宏仁醫院，信眾可以在23日前就近前往祈求庇佑。記者凌筠婷／攝影
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遶境鎮瀾宮媽祖

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