掌握人性特點 人人都能成為網路行銷高手

2018-04-17 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



近年FB和LlNE的功能介面不斷推層出新，影響社群廣告投放的效益逐漸弱化，讓原本看似低廉划算的網路社群行銷，在廣告投放預算上也非得不斷加碼。人人整合行銷總經理辛啓良表示，網路沒有身份地位的限制，只要掌握4個人性特徵與3個真相，就不用再遵循陌生拜訪的傳統。

現今社群已成為行銷必要管道，如何運用最少資金，在社群軟體投注最精準受眾，獲得最大效益，是每個人都想了解的秘訣。人人網路行銷與台中市愛心家園合作舉辦公益課程，只要2張統一發票，就能免費參加「網路行銷公益課程」。

辛啟良看準中小企業缺乏通路行銷的資源，他說，網路沒有身份地位的限制，他教大家如何了解FB和LlNE的有效應用，揭露不必購買廣告也能藉由社群精準行銷的操作祕訣。他說，人性特徵

有4個特點，分別為恐懼、擔憂、懷疑、害怕，因此產品賣不出去是自然的，「把最痛的點拿掉就可以成交了」。