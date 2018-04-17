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碩士班比全家多 博士班是星巴克2倍 招生卻慘

掌握人性特點 人人都能成為網路行銷高手

2018-04-17 14:45聯合報 記者張雅婷╱即時報導

近年FB和LlNE的功能介面不斷推層出新，影響社群廣告投放的效益逐漸弱化，讓原本看似低廉划算的網路社群行銷，在廣告投放預算上也非得不斷加碼。人人整合行銷總經理辛啓良表示，網路沒有身份地位的限制，只要掌握4個人性特徵與3個真相，就不用再遵循陌生拜訪的傳統。

現今社群已成為行銷必要管道，如何運用最少資金，在社群軟體投注最精準受眾，獲得最大效益，是每個人都想了解的秘訣。人人網路行銷與台中市愛心家園合作舉辦公益課程，只要2張統一發票，就能免費參加「網路行銷公益課程」。

辛啟良看準中小企業缺乏通路行銷的資源，他說，網路沒有身份地位的限制，他教大家如何了解FB和LlNE的有效應用，揭露不必購買廣告也能藉由社群精準行銷的操作祕訣。他說，人性特徵

有4個特點，分別為恐懼、擔憂、懷疑、害怕，因此產品賣不出去是自然的，「把最痛的點拿掉就可以成交了」。

但他也說人性也有3個真相，包含「人是沒有能力知道他自己的需求是什麼」、「人是沒有能力知道他自己想要什麼」、「人是沒有能力判斷產品的價值與價格」，因此只要掌握訣竅，就能把產通知他，並把產品賣給他就好了。課程相關資訊可至https://goo.gl/pCqBsc查詢。

人人整合行銷總經理辛啓良表示，網路沒有身份地位的限制，只要掌握4個人性特徵與3個...
人人整合行銷總經理辛啓良表示，網路沒有身份地位的限制，只要掌握4個人性特徵與3個真相，就不用再遵循陌生拜訪的傳統。記者張雅婷／攝影
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