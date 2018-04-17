創世公益園遊券滯銷 南投縣府襄助

2018-04-17 13:09 中央社 南投縣17日電



幫助清寒植物人安養，創世基金會草屯分院月底舉辦公益園遊會，但園遊券銷售較往年更差，南投縣政府今天邀創世到縣府一樓大廳辦理園遊券認購服務，鼓勵縣府員工及民眾響應。

籌募照顧植物人資金，創世基金會草屯分院28日將在南投市中興會堂前廣場舉辦「愛倍增，心串連」公益園遊會，園遊券月初開賣2週只售出新台幣1萬多元，經竹山鎮桃太郎村派出桃太郎人偶宣傳及媒體曝光，銷售近3週達5萬元，但離目標仍有差距，為協助更多植物人弱勢家庭，南投縣政府邀請府內員工響應支持。

縣政府社會及勞動處代理處長陸正威說，創世草屯分院是中部安置植物人床位數量最多，秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」精神，服務百餘名植物人及家庭，運作經費除企業與善心民眾捐助，近年辦理公益園遊會，今年受經濟影響，園遊券認購不如預期。

陸正威表示，園遊會有農特產品、跳蚤市場義賣等攤位，還有捐發票抽大獎、愛心大使表演，園遊券每張100元，當天可使用消費，或轉捐做二次公益，讓其他社福機構孩童同樂，園遊會全數收入將運用在院內植物人照顧支出。

社勞處社會福利科長張木斌說，為幫助更多植物人，邀草屯分院今天上午11時到下午2時在縣政府一樓大廳辦理園遊券認購服務，28日園遊會當天現場也可購買園遊券；企業或民眾有意認助攤位、園遊券或提供經費、物資，可直接洽詢創世草屯分院。