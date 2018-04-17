親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

姑姪戀？交往多年女友竟是姑姑 男子嘆「世界真小」

評／顏值、態度，還是社會經驗？審判者的偏見

台中豐后區民進黨初選 豐后區、北區結果揭曉

2018-04-17 11:38聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

民進黨台中市議員初選，第一波后里豐原區及北區，現任全出線新人僅劉厚承提名。

豐后區提名的有謝志忠、翁美春及劉厚承。北區有范淞育及賴佳微出線。

民進黨

相關新聞

這路段去年發生24件車禍 彰化警方將加強取締闖紅燈

2018-04-17 08:13

豐樂雕塑公園水池發惡臭 市府清汙籲別再餵魚龜

2018-04-17 07:14

小學生調查：昔日約會熱點 95％台中人不去了

2018-04-17 06:46

龍眼蜜質好量多 員林月底開賣

2018-04-16 23:46

龍寶寶報到 中彰投新生正成長

2018-04-16 23:38

旱溪媽起駕 22天遶中市11區

2018-04-16 23:35

母親節蛋糕戰 台中飯店推買一捐一

2018-04-16 23:32

民進黨廖志城選埔里鎮長 國民黨待民調

2018-04-16 23:29

7人爭埔鹽鄉長 彰縣一級戰區

2018-04-16 23:28

臨時會流會 中市議會藍綠互批

2018-04-16 23:13

下屆鄉長市長選舉 彰化縣國民兩黨都步步為營

2018-04-16 23:07

林佳龍：市府將積極促成行政院與立法院遷到中部

2018-04-16 16:04

影╱台中高鐵站 4百桌大型婚宴館動土

2018-04-16 15:23

若立院設成功嶺 蔡其昌：讓陸客參觀陳抗，啟發民主

2018-04-16 13:46

民進黨台中豐后、北區議員民調 6到10點在家顧電話

2018-04-16 11:46

勇者！克服小兒麻痺 腳套支架征服百岳

2018-04-16 01:37

中軟6月啟用 「熊超人」成打卡熱點

2018-04-16 00:20

建商搶進中軟 連鎖餐飲先卡位

2018-04-16 00:19

中市太平區路紛雜 連總統也迷路

2018-04-16 00:14

砍樹再種拚績效？ 中市：整理求美觀

2018-04-15 23:38

南女「牽君一髮」助癌友 彰中響應

2018-04-15 23:31

省政資料館 擬元月撥國發會

2018-04-15 23:24

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13

影╱民進黨廖志城宣布參選埔里鎮長 泛藍前議員倒戈力挺

2018-04-16 14:56

樂成宮旱溪媽祖起駕 遶境有200年歷史

2018-04-16 11:08
看更多

熱門文章

「我的生命不能用長短計算」 醫師癌末辦畢業季告別

2018-04-16 21:12

這樣吃法低薪還怪政府？網友嘆：實在太浪費了

2018-04-16 20:58

小學生調查：昔日約會熱點 95％台中人不去了

2018-04-17 06:46

影╱台中高鐵站 4百桌大型婚宴館動土

2018-04-16 15:23

桃園「海螺文化館」設計圖爆抄襲 市府：若侵權會求償

2018-04-16 17:24

全國最大蚊子館北港中央市場大樓 活化成商旅變亮點

2018-04-16 20:35

他感嘆萬里蟹害荷包大失血 朱立倫卻笑瞇了眼

2018-04-16 12:43

獲建築獎籃球場挨批 設計師：原案是活化社區空間

2018-04-16 15:28

身分證卡卡 苗栗縣冠軍棒球隊險失格

2018-04-16 18:27

高雄輕軌經美術館豪宅區 居民憂影響交通生活

2018-04-16 20:25

燿華電子管線漏強鹼廢液 宜縣府鐵腕開罰257.4萬

2018-04-16 19:29

違反勞基法越多卻罰越少？ 北市勞動局道歉：有疏失

2018-04-16 19:49

多家餐飲名店 進駐高雄賣場

2018-04-16 22:57

南市議員選情 從這一點就能看出藍營的艱困

2018-04-16 15:27

影╱5年不漲 台南楊哥楊嫂肉粽不再掛樹頭賣了

2018-04-16 15:03

影╱民進黨廖志城宣布參選埔里鎮長 泛藍前議員倒戈力挺

2018-04-16 14:56

網諷參選海報凍齡修很大 王致雅：歲月是把殺豬刀

2018-04-17 11:25

視察十全滯洪工程 陳菊：將交棒給許立明完成

2018-04-16 12:03

北市老人共餐人數疑灌水 社會局長被酸「男版吳音寧」

2018-04-16 17:25

若立院設成功嶺 蔡其昌：讓陸客參觀陳抗，啟發民主

2018-04-16 13:46

建造新臺華輪有眉目 台澎交通更快更舒適

2018-04-16 20:07

國民黨南市議員第三選區初選出爐 尤榮智險勝

2018-04-16 12:55

大甲媽祖抵嘉義 崙仔大橋萬頭攢動爭迎駕

2018-04-16 16:07

影／王世堅怒告柯雇網軍攻擊 柯文哲：哪有這麼有「好野」

2018-04-16 16:38

豐樂雕塑公園水池發惡臭 市府清汙籲別再餵魚龜

2018-04-17 07:14

企業響應環保 禁用一次性與美耐皿餐具

2018-04-16 11:57

下屆鄉長市長選舉 彰化縣國民兩黨都步步為營

2018-04-16 23:07

北市象山步道 5月起禁菸

2018-04-16 00:11

林佳龍：市府將積極促成行政院與立法院遷到中部

2018-04-16 16:04

金門海帶大豐收 友情價3斤100元

2018-04-17 00:22

政治酬庸？ 議員：金酒宛如縣長私產

2018-04-17 00:21

大甲媽祖來新港 同志族群妝扮彩虹仙女迎駕

2018-04-16 18:20

動物屍水外流、蒸煮又惡臭 立委質問：落伍化製到何時？

2018-04-16 19:50

金酒又換董座 選前換人為哪樁

2018-04-17 00:21

大甲媽大軍 數十萬人湧進新港

2018-04-16 23:48

這路段去年發生24件車禍 彰化警方將加強取締闖紅燈

2018-04-17 08:13

萬里蟹紅了 漁民笑荷包失血 賺到朋友

2018-04-17 00:21

台南1放山雞土雞場 確診H5N2撲殺1萬隻

2018-04-16 17:54

新北推電動機車格 5月1日起誤停開罰

2018-04-16 23:52

平地也能種哇沙米 蓮心園培訓青農與身障者

2018-04-17 07:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top