台中豐后區民進黨初選 豐后區、北區結果揭曉

2018-04-17 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨台中市議員初選，第一波后里豐原區及北區，現任全出線新人僅劉厚承提名。

豐后區提名的有謝志忠、翁美春及劉厚承。北區有范淞育及賴佳微出線。