親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

吳德榮：下午天氣好轉 明天鋒面遠離

警訊！小學生調查：昔日約會熱點 95％台中人不去了

2018-04-17 06:46聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府與瑪利亞社福基金會共同舉辦「2018台中市小學生公益行動競賽」，徵求全市國小學生調查研究、拍攝微電影及行動劇表演等方式，探討弱勢關懷、藝術文化和愛護生命等公益議題，並參加全國競賽。

國立台中教育大學附設實驗國民小學人文社會研究小組奪冠，題目「舊城新故事-遇見不一樣的台中 1980老派約會」深入第一廣場調查研究。

小組學生透過學校臉書丶Line調查277份問卷"調查老台中人對第一廣場的印象"，居住台中20年以上者佔65.7%，其中94.6%在他們年輕時代都曾經到過第一廣場，年輕時到第一廣場73.5%是shopping買衣服，56.8%吃飯，40.9%則是去看電影，不過現在還會到此區域消費的只佔5.4%。

不再到第一廣場的原因:有65.2%因為移工太多不敢去，其次 54.5%則覺得環境髒亂，42.8%因為距離生活圈太遠而不再去。

台中第一廣場從日本時代開始發展，台中市長林佳龍改名為東協廣場，成為新移民活動的重要據點。學生深入第一廣場進行實際問卷調查，發現當地可找到許多東南亞特色小吃和商品，不用搭飛機也能暢遊東南亞，彷彿像瞬間移動般的進行東南亞小旅行，小學生還手繪導覽地圖，親自帶訪導覽解說。

學生們期待擔任台中市文化大使，獲得2018臺中市「小學生公益行動競賽」第一名。

指導老師羅佳羚表示，研究動機就是想要探究爸媽年輕時文化流行重地的變化。團隊成員透過實地訪查都有很多收穫，五年級學生陳柏諭說，這樣可以了解當地居民的想法。

經過三個月的公益行動執行期，台中市共171間學校參與競賽，每件公益行動都讓評審對於小學生的公民意識與行動執行勇於突破困境的耐心感到佩服。

教育局舉行成果發表會暨頒獎典禮，當天共有臺中市獲獎前30名學校參賽隊伍，400名小學生共同參與。

第一名國立臺中教育大學附設實驗國民小學「舊城新故事-遇見不一樣的台中」、第二名建功國小「攜手清流行」、第三名建功國小「我不是白癡」由小學生親自上台分享公益行動成果點滴。

台中教育大學實驗小學拿下「小學生公益行動」首獎。圖/瑪麗亞基金會提供
台中教育大學實驗小學拿下「小學生公益行動」首獎。圖/瑪麗亞基金會提供
分享

東南亞微電影

相關新聞

龍寶寶報到 中彰投新生正成長

2018-04-16 23:38

豐樂雕塑公園水池發惡臭 市府清汙籲別再餵魚龜

2018-04-17 07:14

龍眼蜜質好量多 員林月底開賣

2018-04-16 23:46

旱溪媽起駕 22天遶中市11區

2018-04-16 23:35

母親節蛋糕戰 台中飯店推買一捐一

2018-04-16 23:32

民進黨廖志城選埔里鎮長 國民黨待民調

2018-04-16 23:29

7人爭埔鹽鄉長 彰縣一級戰區

2018-04-16 23:28

臨時會流會 中市議會藍綠互批

2018-04-16 23:13

下屆鄉長市長選舉 彰化縣國民兩黨都步步為營

2018-04-16 23:07

林佳龍：市府將積極促成行政院與立法院遷到中部

2018-04-16 16:04

影╱台中高鐵站 4百桌大型婚宴館動土

2018-04-16 15:23

若立院設成功嶺 蔡其昌：讓陸客參觀陳抗，啟發民主

2018-04-16 13:46

民進黨台中豐后、北區議員民調 6到10點在家顧電話

2018-04-16 11:46

勇者！克服小兒麻痺 腳套支架征服百岳

2018-04-16 01:37

中軟6月啟用 「熊超人」成打卡熱點

2018-04-16 00:20

建商搶進中軟 連鎖餐飲先卡位

2018-04-16 00:19

中市太平區路紛雜 連總統也迷路

2018-04-16 00:14

砍樹再種拚績效？ 中市：整理求美觀

2018-04-15 23:38

南女「牽君一髮」助癌友 彰中響應

2018-04-15 23:31

省政資料館 擬元月撥國發會

2018-04-15 23:24

蔡其昌：民進黨初選制度給新人鼓勵 促政治流動

2018-04-15 18:16

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13

影╱民進黨廖志城宣布參選埔里鎮長 泛藍前議員倒戈力挺

2018-04-16 14:56

樂成宮旱溪媽祖起駕 遶境有200年歷史

2018-04-16 11:08
看更多

熱門文章

「我的生命不能用長短計算」 醫師癌末辦畢業季告別

2018-04-16 21:12

這樣吃法低薪還怪政府？網友嘆：實在太浪費了

2018-04-16 20:58

影╱台中高鐵站 4百桌大型婚宴館動土

2018-04-16 15:23

桃園「海螺文化館」設計圖爆抄襲 市府：若侵權會求償

2018-04-16 17:24

他感嘆萬里蟹害荷包大失血 朱立倫卻笑瞇了眼

2018-04-16 12:43

全國最大蚊子館北港中央市場大樓 活化成商旅變亮點

2018-04-16 20:35

獲建築獎籃球場挨批 設計師：原案是活化社區空間

2018-04-16 15:28

身分證卡卡 苗栗縣冠軍棒球隊險失格

2018-04-16 18:27

高雄輕軌經美術館豪宅區 居民憂影響交通生活

2018-04-16 20:25

南市議員選情 從這一點就能看出藍營的艱困

2018-04-16 15:27

燿華電子管線漏強鹼廢液 宜縣府鐵腕開罰257.4萬

2018-04-16 19:29

違反勞基法越多卻罰越少？ 北市勞動局道歉：有疏失

2018-04-16 19:49

影╱5年不漲 台南楊哥楊嫂肉粽不再掛樹頭賣了

2018-04-16 15:03

影╱民進黨廖志城宣布參選埔里鎮長 泛藍前議員倒戈力挺

2018-04-16 14:56

高雄萬大工業區19日停水8小時 2萬1千戶快儲水

2018-04-16 10:28

視察十全滯洪工程 陳菊：將交棒給許立明完成

2018-04-16 12:03

花蓮縣道193拓寬花7億 環團：亂花錢債留子孫

2018-04-16 11:37

北市老人共餐人數疑灌水 社會局長被酸「男版吳音寧」

2018-04-16 17:25

國民黨南市議員第三選區初選出爐 尤榮智險勝

2018-04-16 12:55

若立院設成功嶺 蔡其昌：讓陸客參觀陳抗，啟發民主

2018-04-16 13:46

影／王世堅怒告柯雇網軍攻擊 柯文哲：哪有這麼有「好野」

2018-04-16 16:38

樂成宮旱溪媽祖起駕 遶境有200年歷史

2018-04-16 11:08

穿短褲上班節能減碳？柯Ｐ：穿短褲也是可以

2018-04-16 11:47

大甲媽祖抵嘉義 崙仔大橋萬頭攢動爭迎駕

2018-04-16 16:07

企業響應環保 禁用一次性與美耐皿餐具

2018-04-16 11:57

建造新臺華輪有眉目 台澎交通更快更舒適

2018-04-16 20:07

警訊！小學生調查：昔日約會熱點 95％台中人不去了

2018-04-17 06:46

林佳龍：市府將積極促成行政院與立法院遷到中部

2018-04-16 16:04

北市高風險家庭多 議員呼籲建置高風險家庭資料庫

2018-04-16 07:25

動物屍水外流、蒸煮又惡臭 立委質問：落伍化製到何時？

2018-04-16 19:50

民進黨台中豐后、北區議員民調 6到10點在家顧電話

2018-04-16 11:46

台南1放山雞土雞場 確診H5N2撲殺1萬隻

2018-04-16 17:54

影／大甲媽到奉天宮遶境進香第31年 天氣溫和信眾大增

2018-04-16 14:53

北市象山步道 5月起禁菸

2018-04-16 00:11

大甲媽祖來新港 同志族群妝扮彩虹仙女迎駕

2018-04-16 18:20

新竹市議員選戰 民進黨推新人參選

2018-04-16 11:27

南台灣消費能力強 中北連鎖店南下設點

2018-04-16 21:42

下屆鄉長市長選舉 彰化縣國民兩黨都步步為營

2018-04-16 23:07

台北時尚新創中心開幕 展現時尚軟實力

2018-04-16 18:40

柯文哲拍反毒宣導短片 抬頭望天表情略顯生澀

2018-04-16 18:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top