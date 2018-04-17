警訊！小學生調查：昔日約會熱點 95％台中人不去了

2018-04-17 06:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市政府與瑪利亞社福基金會共同舉辦「2018台中市小學生公益行動競賽」，徵求全市國小學生調查研究、拍攝微電影及行動劇表演等方式，探討弱勢關懷、藝術文化和愛護生命等公益議題，並參加全國競賽。

國立台中教育大學附設實驗國民小學人文社會研究小組奪冠，題目「舊城新故事-遇見不一樣的台中 1980老派約會」深入第一廣場調查研究。

小組學生透過學校臉書丶Line調查277份問卷"調查老台中人對第一廣場的印象"，居住台中20年以上者佔65.7%，其中94.6%在他們年輕時代都曾經到過第一廣場，年輕時到第一廣場73.5%是shopping買衣服，56.8%吃飯，40.9%則是去看電影，不過現在還會到此區域消費的只佔5.4%。

不再到第一廣場的原因:有65.2%因為移工太多不敢去，其次 54.5%則覺得環境髒亂，42.8%因為距離生活圈太遠而不再去。

台中第一廣場從日本時代開始發展，台中市長林佳龍改名為東協廣場，成為新移民活動的重要據點。學生深入第一廣場進行實際問卷調查，發現當地可找到許多東南亞特色小吃和商品，不用搭飛機也能暢遊東南亞，彷彿像瞬間移動般的進行東南亞小旅行，小學生還手繪導覽地圖，親自帶訪導覽解說。

學生們期待擔任台中市文化大使，獲得2018臺中市「小學生公益行動競賽」第一名。

指導老師羅佳羚表示，研究動機就是想要探究爸媽年輕時文化流行重地的變化。團隊成員透過實地訪查都有很多收穫，五年級學生陳柏諭說，這樣可以了解當地居民的想法。

經過三個月的公益行動執行期，台中市共171間學校參與競賽，每件公益行動都讓評審對於小學生的公民意識與行動執行勇於突破困境的耐心感到佩服。

教育局舉行成果發表會暨頒獎典禮，當天共有臺中市獲獎前30名學校參賽隊伍，400名小學生共同參與。