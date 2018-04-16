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下屆鄉長市長選舉 彰化縣國民兩黨都步步為營

2018-04-16 23:07聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣下屆鄉鎮市長選舉，民進黨已完成18鄉鎮市長參選人提名作業，23日公告提名名單；國民黨步步為營，23日公告花壇鄉長黨內提名辦法，秀水下月辦民調，還有幾個鄉鎮找嘸選將。最受矚目的是埔鹽鄉，藍綠男女選將多達7人，都展現當仁不讓的決心，被列為全縣的一級戰區。

埔鹽鄉長楊福地已兩屆將任滿，目前表態參選鄉長者，除鄉民代表會主席許文萍、鄉民代表黃素錦，及民進黨提名的謝采芳（洪宗熠立委助理）等3名女將外，還有鄉公所前民政課長陳東松、石碑村長施登源、爭取民進黨黨內提名失利的林斯明，以及故省議員施松輝的兒子施建樑。

競爭人數居次的是花壇鄉，有爭取民進黨提名的陳振欽(黃秀芳立委助理)、屬民進黨籍但準備以無黨籍參選的鄉民代表會主席賴世祥、無黨籍葉清添；國民黨方面，前鄉長顧金土、縣議員顧黃水花推出從醫的兒子顧勝敏，鄉民代表會前主席、現任代表李岳珉兩人爭取國民黨提名。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，目前全縣完成黨內提名的有彰化、員林、鹿港、和美、伸港、大村、田尾，另外芬園、溪州、芳苑和北斗等4鄉鎮也單純，近日會完成提名。花壇鄉本月23日公告黨內初選提名及登作辦法。

秀水鄉有鄉民代表會主席陳文欣、張明昌（臉書「愛秀水說秀水」社群版主）登記爭取提名，黨部決定5月16、17日兩天辦理電話民調；埔心鄉是鄉民代表會主席張佩瑩、鄉公所前主秘謝采純兩名女將相爭，會進一步協調，若無法達成共識，就辦理黨內初選；至於埔鹽鄉，張曼莉說，會視地方選情發展，在最後階段再作提名或開放參選的決定。

目前，溪湖、社頭、福興等鄉鎮，藍營仍無人積極表態爭取提名參選。張曼莉說，黨部積極勸進優秀黨員，絕對不會缺席；至於其他鄉鎮，黨部尊重當事的意願，可能開放參選。

至於芳苑鄉，現任鄉長洪和炉在任內加入民進黨籍，將競選連任，因涉及一件司法案件，受限黨的內規，是否會被提名，也受關切。目前線西、伸港、永靖、大村、二水、田尾、二林等7個鄉鎮，目前暫無選將，民進黨彰化縣黨部主委黃振彥說，縣黨部積極勸進鎖定的人選參選。

下屆鄉鎮市長選舉黨內提名作業，國民黨彰化縣黨部步步為營。報系資料照片
下屆鄉鎮市長選舉黨內提名作業，國民黨彰化縣黨部步步為營。報系資料照片
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