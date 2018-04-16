親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

綠委要求照唸 台電總經理立誓：深澳電廠不影響民眾健康

彰縣小學新生人數五年來首度增加 同安是最迷你小學

2018-04-16 21:37聯合報 記者何烱榮╱即時報導

國內少子化問題日益嚴重，今年彰化縣小學新生報到人數共1萬0445名，難得出現逆勢增加的現象，比去年增加1155人，也是五年來首度出現正成長。教育處長鄧進權說，完全是拜龍年龍子多之賜，預估至少增加50班，縣府早有準備，老師和教室都不成問題。

彰化縣共有174所小學，本月14日是新生統一報到日，教育處今天完成人數統計。根據統計，103學年度新生報到人數共1萬0822人、104年1萬0565人，105年跌破萬人，只剩9457人，106年9290人，今年不減反增。

根據統計，全縣小學新生報到人數在10名以下的學校共34所，最少的是位在八卦山脈的芬園鄉同安國小，只有2名新生，永靖鄉德興、大城鄉潭墘兩校都是4名新生。

「是有點受傷，但我們不氣餒，有信心讓學生回流。」同安國小校長施皇羽說，雖然只有2名新生，老師們還是很用心地安排特色課程「樹攀」和「仿生器機器人」；去年新生報到人數也只有3名，老師用心辦學，學校也積極推展特色教育，還有 寒暑假開辦約1個月的免費樂學營活動，朝向彰化縣第一所「六藝生態」特色學校前進。

施皇羽說，近年學校與成大教授蘇文鈺合作，引進成大和華碩資源，教小朋友學習數位科學程式設計，也與大葉大學合辦「大手牽小手」的動畫設計學習計畫，也與芬園鄉農會四健會合作推展在地食農教育，獲得家長肯定，因此在學期中又轉進4名一年級學生。

去年新生報到後，同安全校只有30名學生，是全縣最少的小學，後來變成34名，變成二林鎮廣興國小的學生數最少，只有33名。不過，今年廣興六年級畢業生是4名，但有8名新生報到，全校學生數37名；同安有7名六年級將畢業，一來一走，下學年度開始可能只有29名，又變成全縣最迷你的小學。

芬園鄉同安國小是全縣最偏鄉的迷你小學，學校與芬園鄉四健會合作推展地方特色教育。照...
芬園鄉同安國小是全縣最偏鄉的迷你小學，學校與芬園鄉四健會合作推展地方特色教育。照片／同安國小提供
分享
位在八卦山脈的彰化縣芬園鄉同安國小今年只有2名新生，報到當天學校仍費心安排讓孩子...
位在八卦山脈的彰化縣芬園鄉同安國小今年只有2名新生，報到當天學校仍費心安排讓孩子體驗學校的特色課程「樹攀」。照片／同安國小提供
分享
位在八卦山脈的彰化縣芬園鄉同安國小今年只有2名新生，報到當天學校仍費心安排讓孩子...
位在八卦山脈的彰化縣芬園鄉同安國小今年只有2名新生，報到當天學校仍費心安排讓孩子體驗學校的特色課程「樹攀」。照片／同安國小提供
分享
芬園鄉同安國小是全縣最偏鄉的迷你小學，學校與芬園鄉四健會合作推展地方特色教育。照...
芬園鄉同安國小是全縣最偏鄉的迷你小學，學校與芬園鄉四健會合作推展地方特色教育。照片／同安國小提供
分享

相關新聞

入學曾獲60萬元 啟英高中全國舞蹈奪冠績優生錄取國體

2018-04-16 20:27

新竹市關埔地區小一新生 可望全數在地就學

2018-04-16 14:52

桃園高中77年校慶 邀「月見兔」化身閱讀大使

2018-04-15 13:35

蘆洲國小120歲校慶 氣氛超嗨

2018-04-14 23:33

學生變創客 六和高中附設國中部玩轉特色展

2018-04-14 20:12

時隔40年 大華小學金字銜重現光彩

2018-04-14 18:07

手擲機飛行競賽挑戰創意飛翔 滯空27.4秒奪冠

2018-04-14 17:38

頭份國中估400新生 教室不夠用

2018-04-13 22:59

6班變32班！頭份國中學生數逆勢成長 教室嚴重不足

2018-04-13 21:13

阿里山國小勇士營 畢業生入山轉大人

2018-04-13 15:05

會考今寄准考證 報名再創新低

2018-04-12 23:44

考生注意！高中職藝才班特招甄選 採分類分區施測

2018-04-12 14:32

國中教育會考 13日寄發准考證

2018-04-12 11:26

科技日新月異 為何這些學生仍熱衷傳統技藝？

2018-04-12 10:26

TMT中小學數學檢定 獲7大學認可

2018-04-11 23:31

高中將設課程諮詢教師 輔導學生探索生涯

2018-04-11 23:26

指點迷津！高中將設課程諮詢教師 輔導學生對應出路

2018-04-11 21:01

青年奧林匹克首納街舞 治平簡嘉呈將赴日爭取青奧門票

2018-04-11 18:16

桃連區擴大優先免試入學 今年增額分配多137名額

2018-04-11 17:52

我是為你好？心理師6建議 助家長和孩子討論選校

2018-04-11 14:02

第2屆亞洲合唱節 六龜高中學生將赴美獻藝

2018-04-11 11:15

會考攻略／數學科敢寫就得分 給不同程度考生的建議

2018-04-10 08:44

彰中學生日本踏查 醫學藝術政治樣樣好奇

2018-04-09 21:31

塑膠袋做水母 小琉球閒置教室變海底世界

2018-04-09 20:30

適應新環境文化 CQ、IQ、EQ未來必備

2018-04-09 15:14

會考寫作攻略／意若思鏡與儲思盆

2018-04-09 14:02

家政課很「營養」 學生自製黃金菜單

2018-04-08 23:36

少子化招生特效藥！ 私校靠這招逆勢成長、翻10倍

2018-04-08 21:34

家政師推飲食教育 讓家政課變食安錦囊

2018-04-08 11:38

重建紅樓 不同世代校友認同不一

2018-04-06 23:09

中一中校友 要募款「重建紅樓」

2018-04-06 23:06

中一中校友發起募款2.2億元「把紅樓蓋回去」

2018-04-06 22:04

重金屬校門vs.復古紅樓 中一中師生「能看嗎？」

2018-04-06 22:04

龍潭國小日式宿舍群 5月底整修完工

2018-04-06 21:33

不用帶大把零錢出門 台東10高中職換電子票證學生證

2018-04-06 09:13

異國風兒童節！桃市山頂國小辦「異國服飾走秀展」

2018-04-04 10:53

會考攻略／英語科 長篇閱讀考驗統整力

2018-04-04 08:39

海漂相機結緣 日本失主27日訪台

2018-04-04 00:09

海漂相機奇緣 日女大生4月底來台領相機、致謝

2018-04-03 15:41
看更多

熱門文章

為何陽明校長任獨董沒事 台大校長不行？教部這樣說

2018-04-16 13:15

【重磅快評】白話賴揆：管中閔，不要再凌遲蔡政府了

2018-04-16 10:57

教部若繼續卡管 網紅諷：接任者要「宛如處女」

2018-04-16 08:12

【即時短評】留管？拔管？跨部會諮詢小組名單是關鍵指標

2018-04-16 09:21

想想十年後… 考上台大研究所 他轉念決定赴陸唸書

2018-04-15 23:45

影／引九陽真經與管中閔過招 賴清德不解釋

2018-04-16 00:16

再卡管 藍委：下一個下台恐怕就是賴清德

2018-04-16 12:14

賴揆vs.管爺 「九陽真經」過招

2018-04-16 00:48

吳思瑤：管中閔自己不釐清兼職 只能動用社會資源

2018-04-16 10:35

藍委提案：管案諮詢結束後 教部公布跨部會小組名單

2018-04-16 13:42

新竹市關埔地區小一新生 可望全數在地就學

2018-04-16 14:52

教師深夜要到網咖勸學生回家？教育局：不會強制

2018-04-16 14:51

學費低、師資好… 碩博士班「俗擱大碗」 外籍生激增

2018-04-15 23:39

藍反卡管遭綠罵搞政治鬥爭 曾銘宗回嗆：比你們差多了

2018-04-16 09:47

張百清一年賣200億包泡麵 退休返母校執教鞭

2018-04-16 15:43

無限期卡管？ 教部：管案原則上由新部長處理

2018-04-16 11:38

教師檢定今放榜 通過率5成3較去年微升

2018-04-16 15:24

觀察站／留管拔管？ 跨部會小組接管

2018-04-16 14:12

投報率不划算？ 台生不愛讀博士班

2018-04-15 23:50

卡管案效應！教育部2政次請辭待命

2018-04-16 14:12

抨擊教部雙重標準 王育敏：應尊重大學自治

2018-04-16 10:23

粉紅色「盤龍花柱」現身瑞工 校長為它畫保育專區

2018-04-16 12:53

孫蔣銅像去留 中山大學今起網路公投4天

2018-04-16 15:54

「準公共化幼兒園」1年花300億 藍委：撒錢有用？

2018-04-16 11:21

管案何時再開跨部會小組？ 教部：待新部長上任

2018-04-16 10:16

影／為什麼很多帥哥跟正妹都很渣？

2018-04-16 13:06

高教拚餐飲… 夏威夷大學 實習餐廳高人氣

2018-04-15 23:59

夏威夷預備學校好幸福…每天3堂課 衝浪必修

2018-04-16 00:09

共讀繪本 助親子關係也助孩子發育

2018-04-16 13:52

彰縣小學新生人數五年來首度增加 同安是最迷你小學

2018-04-16 21:37

僑委會舉辦海外搭僑甄選活動 大専學生競爭激烈

2018-04-16 13:26

入學曾獲60萬元 啟英高中全國舞蹈奪冠績優生錄取國體

2018-04-16 20:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top