彰縣小學新生人數五年來首度增加 同安是最迷你小學

2018-04-16 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



國內少子化問題日益嚴重，今年彰化縣小學新生報到人數共1萬0445名，難得出現逆勢增加的現象，比去年增加1155人，也是五年來首度出現正成長。教育處長鄧進權說，完全是拜龍年龍子多之賜，預估至少增加50班，縣府早有準備，老師和教室都不成問題。

彰化縣共有174所小學，本月14日是新生統一報到日，教育處今天完成人數統計。根據統計，103學年度新生報到人數共1萬0822人、104年1萬0565人，105年跌破萬人，只剩9457人，106年9290人，今年不減反增。

根據統計，全縣小學新生報到人數在10名以下的學校共34所，最少的是位在八卦山脈的芬園鄉同安國小，只有2名新生，永靖鄉德興、大城鄉潭墘兩校都是4名新生。

「是有點受傷，但我們不氣餒，有信心讓學生回流。」同安國小校長施皇羽說，雖然只有2名新生，老師們還是很用心地安排特色課程「樹攀」和「仿生器機器人」；去年新生報到人數也只有3名，老師用心辦學，學校也積極推展特色教育，還有 寒暑假開辦約1個月的免費樂學營活動，朝向彰化縣第一所「六藝生態」特色學校前進。

施皇羽說，近年學校與成大教授蘇文鈺合作，引進成大和華碩資源，教小朋友學習數位科學程式設計，也與大葉大學合辦「大手牽小手」的動畫設計學習計畫，也與芬園鄉農會四健會合作推展在地食農教育，獲得家長肯定，因此在學期中又轉進4名一年級學生。