全中運會聖火 傳抵澎湖

2018-04-16 12:38 中央社 澎湖縣16日電



107年全國中等學校運動會21日起一連在台中市立體育場盛大展開為期6天賽事，聖火今天傳抵澎湖，澎湖縣長陳光復在接下聖火後，展開市區的傳遞工作。

全中運的主、副聖火，9日在台中市政府與鎮瀾宮引燃，展開全國與離島的傳遞，今天上午由台中市南屯區文山國小校長邱炳彰所率的離島聖火傳遞隊傳抵澎湖，由陳光復交接聖火後展開縣內傳遞，下午則轉赴台中與聖火在南投會合後繼續本島其他縣市的傳遞。

澎湖縣政府教育處表示，澎湖今年參加107年全中運的隊職員選手有32位，參加田徑、跆拳道等項目，陳光復期勉所有選手都能發揮水準、爭取佳績，為澎湖爭光。