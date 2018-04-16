樂成宮旱溪媽祖起駕 遶境有200年歷史

2018-04-16 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



每年農曆3月，全台宮廟都陸續為媽祖祝壽，台中樂成宮「旱溪媽祖暨大屯十八庄聯合遶境祈福」今天上午8點登場，旱溪媽祖將行經大屯18庄。信眾清晨就在樂成宮等待送駕，台中市長林佳龍擔任主祭官恭迎媽祖起駕，祈求國泰民安、風調雨順。

旱溪媽祖遶境大屯十八庄祈福活動為大台中地區規模最大的媽祖遶境活動，遶境天數長達22天、行經路程公里數更是為全台之冠，行經區里別多達9行政區（古稱大屯18庄）104里，102年12月2日獲內政部表揚入選為台灣宗教百景之一。

林佳龍表示，「旱溪媽祖暨大屯十八庄聯合遶境祈福活動」源自清朝道光3年，傳承至今已有195年歷史，遶 境歷史最悠久，是台中重要的宗教儀式之一。媽祖的信徒帶著虔誠的心前來參拜，相信媽祖會讓大家有求必應，他也代表市府團隊祈求媽祖保佑市政順利、建設進步，大台中和諧發展。

國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，樂成宮媽祖遶境是宗教盛事，祈望媽祖保佑國泰民安、風調雨順。

立法院副院長蔡其昌表示，媽祖信徒不論職業、背景，共同的信念就是希望媽祖能夠保佑四時無災、國泰民

他也相信旱溪媽祖醫定會保佑台中、台灣平安，並祝福此次遶境活動順利圓滿。他也相信旱溪媽祖醫定會保佑台中、台灣平安。