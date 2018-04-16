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勇者！克服小兒麻痺 腳套支架征服百岳

2018-04-16 01:37聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

「只要你有所堅持，相信每個人都能完百！」50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成30多座百岳，他今晚在登山社團「台灣百岳之美」分享心情，鼓勵嚮往登山者展開行動，因為他已用行動證明，只要過程願意堅持下去，就能看到山頂上美好風景。

張照樞說，3歲那年罹患小兒麻痺，左腳和右腳外觀大約相差3倍，左腳必須套上支架才能走得穩。張照樞喜歡游泳，下班後游泳紓壓是他生活的一部分，游泳也練就他的好體力。

曾經羨慕山友登高山，享受台灣高山之美，他5年前開始嘗試爬山，同事、同學陪他圓夢。

張照樞說，起初爬山時，支架與腳摩擦產生不適，與廠商討論修正後，支架問題改善，爬山愈來愈得心應手。

玉山走過3次，也曾經背著4天重裝完成南湖大山，近日剛走完畢錄山，下一個前進的目標是中橫四辣的白姑大山。許多高山上都有他的足跡。

「每次爬完大山，想哭又很想笑，休息幾天，鬥志恢復了，馬上有新目標！」張照樞說，台灣高山很美，爬山會上癮，感謝妻子華美鳳支持，妻子也愛他所愛，陪他走過10多座百岳。張照樞也感謝好友鄧喜泉、彭建鑫相伴打氣。

「登山最迷人地方就是能夠克服一次又一次難題，一路上山友的鼓勵相當可貴」張照樞說，登山能得到許多正能量，儘管過程是體力與意志力考驗，卻能看到台灣高山美麗風景，一切都值得了。

張照樞15日晚間在臉書社團「台灣百岳之美」分享登山照片，獲得網友熱情回應，有人說「打從心底佩服」、「真的是勇者，向你致敬！」

50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成3...
50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成30多座百岳。圖／張照樞提供
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50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成3...
50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成30多座百岳。圖／張照樞提供
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50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成30多座百岳。圖／張照樞提供
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50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成30多座百岳。圖／張照樞提供
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50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成30多座百岳。圖／張照樞提供
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50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成30多座百岳。圖／張照樞提供
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50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成30多座百岳。圖／張照樞提供
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50歲男子張照樞克服小兒麻痺的不便，左腳套上支架，靠著過人意志力，5年來已完成30多座百岳。圖／張照樞提供
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小兒麻痺山友

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