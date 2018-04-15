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原住民為何不申請狩獵？「天機怎可洩漏」

2018-04-15 18:34聯合報 記者林敬家╱即時報導

原住民傳統文化與法律責任衝突案例時有所聞，不過學者、律師認為，越來越多司法人員更願意理解原民生活，審理過程與結果能參酌他們過去數千年文化，縱使法律現行架構微調以保護原住民，但若未能像地方政府、鄉鎮市公所有一定程度的立法權「使用自己的法律」，縱使設有原住民法庭專業化仍有限。

為保障原住民族司法權益，部分縣市設有原住民專庭，處理少數原住民間的糾紛，靜宜大學法律學系助理教授林淑雅認為，法院處理原住民案件依現行法律判無罪或減輕刑責，常被被認為是因弱勢基於同情、情有可原，但原住民文化要的不是法律施恩，而是能對等說明他們依循的價值，而非單方面國家設想的管制措施，原住民在部分事務上應要有自治立法權限，依照族群內部紛爭來認定違法、懲罰與賠償。

原住民有狩獵伴隨違反《野生動物保育法》及《槍砲彈藥刀械管制條例》，法律扶助基金會南投分會長黃秀蘭處理多件原住民與現行法律衝突的案件，她觀察原民狩獵以布農族為例只在自己家族的獵場活動，打大不打小、獵公不獵母，也避免破壞動物的家以及要走的路，與生態保育的相關法令並不牴觸。

目前原住民族基於傳統文化及祭儀獵捕宰獵捕野生動物須填申請書，但對原住民來說這是大忌，有時出門發生不不詳預兆便打消狩獵，有時則上天給予的「徵兆」便隨時出發，國家規定對他們綁手綁腳因而產生衝突。

民間司改會台中辦公室舉行國家法與原住民族習慣衝突的講座，靜宜大學法律學系助理教授...
民間司改會台中辦公室舉行國家法與原住民族習慣衝突的講座，靜宜大學法律學系助理教授林淑雅（左）與法律扶助基金會南投分會長黃秀蘭擔任講者。記者林敬家／攝影
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原住民傳統文化生態保育

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